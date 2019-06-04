Son Dakika Haberleri: Bu kuyruğun sonu gözükmüyor...Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor
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Bu kuyruğun sonu gözükmüyor...Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor

1 saat önce

Bu kuyruğun sonu gözükmüyor.

Bu kuyruğun sonu gözükmüyor...Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor
Erkenden geldiler yine binemediler
TEKİRDAĞ - Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci vatandaş Tekirdağ feribot iskelesinde saatlerce bekliyor. Bayram yoğunluğu nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen birçok vatandaş bunaltıcı sıcaklar altında saatlerce bekliyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.
"2 buçuk saattir bekliyoruz"
Kuyrukta bekleyen tatilci vatandaşlardan Beytullah Durmuş, "Biz İstanbul Küçükçekmece'den geliyoruz. Avşa'ya doğru tatile çıkıyoruz. 2 buçuk saattir bekliyoruz. Otoparkta yok ki burada yaya olarak geçelim. Mecbur bekliyoruz. Allah'tan ek sefer yaptılar onu bekliyoruz" dedi.
"Erken geldik erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik"
Fatoş Ketenci isimli vatandaş ise "İstanbul Bostancı'dan geliyoruz. Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradayız bekliyoruz. Zor olmaz olur mu ne yazık ki sıkıntı işte. Erken geldik erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki yapacak bir şey yok" diye konuştu.
Bu kuyruğun sonu gözükmüyor...Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:24 Kaynak: İHA
Tekirdağ, İstanbul, Genel
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