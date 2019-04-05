Son Dakika Haberleri: Bu Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar

Bu Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar

1 saat önce

Bu kuzulardan almak için 4 ay sıra bekliyorlarBURSA - Bursa'da yaşayan girişimcinin Ukrayna'dan getirttiği beşiz doğuran koyunlar alanları zengin ediyor.

Bu kuzulardan almak için 4 ay sıra bekliyorlar

BURSA - Bursa'da yaşayan girişimcinin Ukrayna'dan getirttiği beşiz doğuran koyunlar alanları zengin ediyor.
Tekstil işinde iflas edince atölyesini kapatan Mustafa Aydın, uzun araştırmaları sonucu Ukrayna'dan 14 ayda iki kez bir batımda 5 tane kadar yavrulayan Romanov cinsi koyun getirdi. İlk etapta 100 koyun getiren Mustafa Aydın, bu koyunlardan 14 ayda 500 yavru aldı. Yaptığı tanıtımlarla çok üreyen ve alanı kısa sürede zengin eden koyunlarının özelliklerini üreticilere anlatan Aydın, şimdi gelen aşırı taleplere yetişemiyor. Türkiye'nin her yerine kuzu satıyor.
Romanov cinsi koyunlardan almak isteyenler ise 4 ay önceden sıraya girmek zorunda kalıyor. Ülkemizdeki küçük baş hayvancılığı artırmada bu cins koyunların büyük katkısı olacağını ifade eden Mustafa Aydın, "2016 yılında Ukrayna'dan 100 anaç Romanov koyun getirdik. Bu koyun 14 ayda iki kez üçüz veya dördüz kuzu doğuruyor. Küçük baş hayvan ülkemizde yeteri kadar olmadığı için ithal hayvanla sıkıntıyı halletmek istedik. Nadir de olsa bu koyunların beşiz ve altız da doğurduğu oluyor. Bu koyunun ithalatını yapıyoruz. Biz Romanov koyunların kuzularını satıyoruz. Aşırı talepten dolayı almak isteyenler 4 ay beklemek zorunda kalıyor. Bu koyunları Türkiye'nin bütün vilayetlerine sattık. Ülkemizin iklim şartlarına uyum sağladı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:23 Kaynak: İHA

Aydın, Bursa, Ukrayna, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev Osmanlı Ekmeği Yok Satıyor Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar Çekyatın Altında Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Cinayetin Nedeni Belli Oldu! Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:19:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]