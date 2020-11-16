- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek - Son Dakika

- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek

16.11.2020 17:45

- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek Adana'da Balcalı Hastanesi bünyesinde 'Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı' kuruldu Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde 'Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı' kuruldu.

- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek

Adana'da Balcalı Hastanesi bünyesinde 'Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı' kuruldu

ADANA - Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde 'Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı' kuruldu. Türkiye'de devlet üniversitesi bünyesinde ilk kez kurulan laboratuvarla artık asistan doktorların laparoskopi eğitimi daha iyi şartlarda verilecek el becerisi daha çok gelişecek.

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde asistan üroloji doktorlarının laparoskopi eğitimlerini daha gelişmiş şekilde alabilmesi ve el becerilerini daha çok geliştirmesi için Avrupa Üroloji Birliği'nin temel standartlarına göre hazırlanan 'Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı' kuruldu. Avrupa Üroloji Derneği tarafından akredite edilen laboratuvarda 4 istasyon yer alıyor.

Açılışta konuşan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan, yaptığı konuşmada, "Burada eğitim alan arkadaşlarımız önce hayvan üzerinde laparoskopi eğitimi ardından da ameliyathanede laparoskopi eğitimi alacak. Amaç burada özellikle tüm Türkiye'de yetişen üroloji uzmanlarının laparoskopi eğitimini yapabilecek durumda olması. Türkiye'de böyle bir laboratuvar, eğitim merkezi devlet üniversitelerinde ilk kez kuruldu" diye konuştu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise asistan doktorlara en iyi eğitimi vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Bu büyük kurumdaki sağlık hizmetinin yanı sıra eğitiminde genişleyerek devam etmesi bizim açımızdan son derece önemli. Bizlerde çok gurur duyuyoruz. Asistanların eğitimi açısından çok yararlı olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitim laboratuvarının açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra alanında uzman kişiler laboratuvar ve kullanılacak tıbbi aletler hakkında bilgiler verdi.

- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek
- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek
- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek
- Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek

Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek - Son Dakika


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