Bu leylekler "Karslı" - Son Dakika

Bu leylekler "Karslı"

28.01.2021 10:51

Bu leylekler "Karslı" Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı Eksi 20 derece soğukta yaşayan leyleklere, yöre halkı "Karslı" diyor Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta kalan leylekler görenleri şaşırtıyor.

Bu leylekler "Karslı"

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı

Eksi 20 derece soğukta yaşayan leyleklere, yöre halkı "Karslı" diyor

KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta kalan leylekler görenleri şaşırtıyor. Eksi 20 derece soğukta yaşayan leyleklere, yöre halkı "Karslı" diyor.

Kars'a her yıl sıcak illerden gelen leyleklerden ikisi, havalarının soğumasına rağmen göç etmedi. Havaların soğuk ve karlı olmasına rağmen göç etmeyen leylekler, geceleri ise yakın köylere giderek ahırlarda geçiriyor.

"Leyleklerin göçü besinle alakalı"

Çerme bölgesinde leyleklerin olduğunu bildiklerini ifade eden KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Kars biliyorsunuz bu günlerde eksi 20 dereceleri gördü. Ama açık olan sulak alanlarda hala su kuşları ve bunun yanında bizim aslında göçmen olarak tarif ettiğimiz leylekler duruyor. Tabi leylekler göçü aslında besinle alakalı, biz bu zamanlarda Kars'taki bu bölgede, yani Çerme bölgesinde leyleklerin kaldığını biliyoruz. Çünkü leylekler burada besin bulabiliyorlar. Kuşlardaki göç ve diğer hayvanlardaki göç etme içgüdüsü aslında besin kıtlığıyla alakalı bir durum, burada gördüğümüz leylekler de kendilerini kış boyunca hayatta tutabilecek besini buldukları için Kars'tan gitmemeyi tercih etmişler" dedi.

"Besin buldukları için burayı terk etmek istemiyorlar"

Leyleklerin besin buldukları için bölgeyi terk etmediklerine dikkat çeken Çoban, "Bunun gibi birçok örnek var Türkiye'nin her yerinde aslında, Doğu Anadolu'da var. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Ama genelde gitmeyen çiftler hep aynı çiftler oluyor ve o çiftler artık burada kışın burada besin bulabileceğini bildiği için burayı terk etmek istemiyor. Uzun göç yolculuğuna çıkmak istemiyor. Ama diğer leyleklerin tamamı, bölgede görülen leyleklerin tamamı aslında daha sıcak bölgelerde ve yavaş yavaş onlarda kışın geçmesiyle birlikte hazırlığa başladılar" şeklinde konuştu.

Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu merkez Dikme köyü Çerme bölgesinde bulunan 2 leylek, göç kervanına katılamadı. Göç edemeyen ve köyde kalan leylekler, geceleri ise köyde bulunan herhangi bir ahırda geçiriyor.

Yiyecek ihtiyacını Kars Çayı'ndan karşılayan leylekler, karnını doyurduktan sonra köy meydanında bulunun yuvasında dinleniyor. Kışın hüküm sürdüğü Kars'ta diğer leylekler gibi sıcak illere göç edemeyen leyleklere soğuğa aldırış etmedikleri için vatandaşlar da "Karslı" diyor.

Bu leylekler Karslı
Bu leylekler Karslı
Bu leylekler Karslı
Bu leylekler Karslı

Emrah Çoban, Kars, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu leylekler 'Karslı' - Son Dakika


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