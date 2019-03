Bu Limanda Tonlarca Ağırlıktaki Yükler Ojeli Parmaklara Emanet

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli 'de bulunan konteyner limanına puantör olarak işe başlayan 30 yaşındaki Rabia Alhan, azmi ve cesareti ile kullanmayı öğrendiği metrelerce yükseklikteki vince çıkarak günde yüzlerce tonluk yüklerin parmakları ile taşıyor.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ve Türkiye 'nin en büyük konteyner terminallerinden biri olan DP World Yarımca Limanında, tonlarca ağırlıktaki yükler ojeli parmaklarla taşınıyor. Yılda 1,3 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesine sahip olan limana 3 yıl önce puantör olarak işe başlayan 30 yaşındaki Rabia Alhan, işe başladıktan 6 ay aldığı eğitimlerle çoğunlukla erkeklerin kullandığı 24 metre yükseklikteki vinçlerin operatörü oldu. Günde 300 tona yakın yükü yalnızca parmaklarını kullanarak idare ettiği vinç ile kaldıran Alhan, limanda çalışan erkek personellerin şaşırmasına neden olurken hemcinslerine ise cesaret kaynağı oldu."Dikkatimizi kaybettiğimiz anda çok büyük tehlikeler yaşanabilir"Yaklaşık 3 yıldır vinç operatörü olarak çalıştığını söyleyen 30 yaşındaki Rabia Alhan, "Burada puantör olarak işe başladım. Burada çalışan kadın vinç operatörlerini gördüğümde ben de vinç operatörü olmak istedim. Yaklaşık 2.5 senedir de burada vinç operatörü olarak görev yapmaktayım. Önce simülatör eğitimlerimiz oluyor. Simülatörde yaklaşık 1 ay kadar eğitim gördük. İlk çıktığınızda yükseklikten dolayı bir endişeniz oluyor ama çıktıktan sonra alışıyorsunuz. İşin en zor yanı, orada yükler çok ağır ve tehlike çok fazla. Sürekli pür dikkat olmak zorundayız. Dikkatimizi kaybettiğimiz anda çok büyük tehlikeler yaşanabilir. O yüzden sürekli tetikte çalışmak zorundayız. Buna gayret gösteriyoruz özellikle" dedi.Çalıştığı her yere kadın elinin değdiğini hissettiriyorKadınların çalışma konusundaki titizliğini işine yansıttığını ifade eden Alhan, "Daha dikkatliyiz erkeklere oranla. Bunu onlar da kabul ediyor. Makinalarda bir aksaklık olunca, hemen baktıralım diyoruz. İstiflere daha özenli çalışmaya gayret gösteriyoruz. Kaskımı boncuklarla süsledim. Onları sürekli değiştirmem gerekiyor. İlginç geldiği için sürekli birer tane sökenler oluyor" diye konuştu.Kimi santral görevlisi sandı kimi ise şaşkın bakışlarla izlediÇalışmaya başladığında erkek personellerden ilginç tepkiler aldığını anlatan Alhan, "İlk zamanlarda onlar da biraz zorlandılar. Çünkü erkek egemen burası. Ama şu anda kendi aralarında nasıl muhabbet ediyorlarsa bizimle de iletişimleri o şekilde. Piyasa şoförleri ile ilk zamanlar ilginç diyaloglar yaşadım. 'Bunlar bu işi yapamazlar. İşleri yetiştiremeyecekler. Burası çok yoğun, başka operatörler getirsenize' diye. Sonra onlar da gözlemleyerek bizim de erkekler kadar iyi çalıştığımızı farkına vardılar. Artık onlar da hallerinden hoşnutlar. Aşağıdan kabin altından telefonla ulaşabiliyorlar bize. Kadın sesi duyup telefonu kapatanlar oluyordu ilk zamanlar. 'Bacım operatörü bağlar mısın?, Abla senin orada ne işin var' diyenler oluyordu. Ama aşıldı hepsi zamanla. Şu anda bazen gelip 'Helal olsun' diye seslenenler oluyor. Onların da hoşlarına gitmeye başladı zaman içinde" şeklinde konuştu.Çevresindeki hemcinslerini inandırmak için fotoğraflarını gösteriyorÇevresindeki hemcinslerini vinç operatörü olduğuna inandırmakta zaman zaman zorlandığını belirten Alhan, "Anlayamıyorlar zaman zaman. Telefondan videoları ve fotoğrafları gösteriyorum. 'Bakın ben ne kullanıyorum' diye. 'Acaba biz de kullanabilir miyiz' diyerek yapmak isteyenler oluyor bu işi. Uzun zamandır da yaptığım için çok değişik tepkiler almıyorum artık. Çevremdeki insanlar da alıştılar bu duruma" ifadelerini kullandı."Burada çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum"Kadın istihdamına önem veren bir işletmede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alhan, "Gerçekten kadınlara ayrı bir özen gösteriyorlar burada. Çalışan kadın sayısı artsın diye sürekli uğraşılıyor. Hiçbir rahatsızlık hissetmiyoruz çalıştığımız ortamda. Kadın erkekten çok insan olarak bakıldığı için kimse bize farklı gözle bakmıyor. Şirket ve çalışma arkadaşlarımız bize güveniyor. Gerçekten burada çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. Erkek işi olarak kafalara kazınmış ama biz galiba bunu biraz yıkmayı başardık. Bence kadınlar her alanda yer alabilirler. Kadınlar çalışma alanında her zaman olmalılar.""Hiç bayan çalışan görmediğimiz için bayağı bir ilginç geldi"Aynı alanda görev yapan bir başka vinç operatörü Emre Şahinli ise Alhan'ı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek şöyle konuştu: "İlk zamanlar şaşkınlığımı gizleyemedim. 'Bir bayan nasıl bul işi yapar' gibi bir algı oluşuyor. Benim yaptığım işi rahat bir şekilde kendisi de yapabiliyor. İlk zamanlar yapıp yapamayacağını sorguladım. Daha önce çalıştığımız yerlerde de hiç bayan çalışan görmediğimiz için bayağı bir ilginç geldi ilk başlarda. Yapabileceğini gördük burada. Birlikte aynı sahada çalışıyoruz." - KOCAELİ