Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı - Son Dakika

Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı

30.12.2020 16:31

Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı Malatya Hasan Akbudak İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri 80 ton dezenfektan malzemesi üreterek, 3 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı

MALATYA - Malatya Hasan Akbudak İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri 80 ton dezenfektan malzemesi üreterek, 3 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin dört bir yanına dağıtımını yaptıkları dezenfektan malzemelerinin tanıtım ve dağıtım töreni yapıldı. Hasan Akbudak İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay,"Bu salgında, meslek liselilerimizi güçlendirmek için çeşitli kaynaklar aktardık. Şuanda 80 ton civarında yüzey temizlik malzemesi ve dezenfektan üretimi yaptık. Bunu tüm ilçelerimize dağıtacağız. Bu suretçe kamu kuruluşların yanında olduk. Haziran ayı sonuna kadar Malatya'daki okulların temizliğini yapacak bir durumdayız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık ise meslek liselerin son yılardaki başarılarına değinerek," Pandemi sürecinde meslek okullarımızı çok hızlı bir şekilde maske üretmeye başladı. Şimdi o alanı genişlettiler. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın en çok kullandığı deterjan ve dezenfektan yaptılar. Bunun okula dönüşümü yaklaşık 3 milyon lira olmuştur" şeklinde konuştu.

Dezenfektan üretiminde çalışan bir kız öğrenci de, Kimya bölümünde eğitim görmesi nedeniyle hem teorik hem de pratik bilgi aldıklarını söyledi.

Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı
Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı
Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı
Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı

Anadolu Lisesi, Türk Lirası, Malatya, Fabrika, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu lise fabrika gibi çalışıp 3 milyon TL ciro yaptı - Son Dakika


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