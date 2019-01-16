Bu Lisede Artık Akademisyenler Eğitim Verecek

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde artık akademisyenler eğitim verecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, 2023 eğitim vizyonu kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi
ile, "Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
ile imzalanan protokol ile İstanbul'da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsünde, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan bu model Türkiye
'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarının (AVR) kurulması da planlanıyor. Okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerinin hizmet içi eğitimleri, İTÜ'lü akademisyenlerin koordinasyonunda yapılırken, öğrencilerin eğitimi de akademisyenler tarafından verilecek.
"BURADAKİ MODELİN TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDUĞUNU DA İFADE ETMEK LAZIM" Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten tarihi bir günü yaşıyoruz. Ortaöğretimin bir üniversitenin içine taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki orta öğretim öğrencileri birden üniversiteye başlamış gibi, sanki orta öğretim üniversite öğrencileri birdenbire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. ve bu tarihsel birlikteliği İnşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz; buradaki modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetlerinin dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz orta öğretim öğrencilerini yüksek öğretimdeki akademisyenlerin birikimiyle, yüksek öğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevası ile doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretim ile ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir lise ile üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki ve teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunun düşünsel olarak çok güçlü bir arka planı var. Bunu düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak tüm aşamalar açısından çok değerli" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN BİR ÇOK ÜNİVERSİTE VE KURUM TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK" Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum diyerek konuşmasını sürdüren Selçuk, "Bu çalışmamızın, bu projemizin, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok çok daha önemli. ve eminim Türkiye'den dünyadan bir çok üniversite ya da bir çok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve başka yerlerde de nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şuanda bir temenni olarak söylemiyorum. Çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdir" dedi.
(İHA)