Bu lisede günlük 5 bin maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu lisede günlük 5 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Bu lisede günlük 5 bin maske üretiliyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyenik maske üretimi yapılıyor.

Bu lisede günlük 5 bin maske üretiliyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı hijyenik maske üretimi yapılıyor. Okul yönetimi, personel ve öğretmenlerin gönüllü olarak çalışması sonucu günlük 5 bin adet maske üretimi yapılıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın meslek liselerinde temizlik malzemelerinden sonra yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini söylemesinin ardından Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eş güdüm ilerleyen hijyenik maskeler kurumların acil ihtiyaçlarına cevap verecek. Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Tamamen hijyenik ortamda üretilen maskelerden günde ortalama 5 bin tane üretiliyor.


"İlk günlerdeki üretim kapasitemizin 3 katına çıktık"


Ülkenin ihtiyaç duyduğu hijyenik maskeyi üreterek açığı kapatmak istediklerini belirten Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevgi Deniz, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle biz Çin'de görüldüğü zaman maske ve tulum üretimi ile ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bir süre sonra bakanlığımızla bu durumu istişare ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda maske üretimi ile ilgili alt yapımızı gözden geçirip bakanlığın gönderdiği ekipmanlarla çok kısa sürede maske üretimine başladık. Mesleki eğitim okulları aslında belirli bir donanıma mevcut, malzemeler temin edildiğinde hızlıca ihtiyaç duyulan koşullara uygun üretimi yapmaya her zaman hazırız. Hızlıca da bu üretime başladık. İlk günlerdeki üretim kapasitemizin 3 katına çıktık. İleriki günlerde bunu daha da artıracak önlemlerimizi aldık. Daha yoğun bir üretim kapasitemiz olacak. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hijyenik maskeye üreterek bir açığı kapatmak istiyoruz. Çok hızlı bir geri dönüş aldık, çok yoğun bir talep var. Şuan için sadece ürettiklerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermek durumundayız. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz ve müdür yardımcılarımız çok büyük destek verdi. Donanımın bu kadar hızlı kurulmasında onların çok büyük payı oldu" diye konuştu.


"Tulum üretimlerimiz şu anda prototip aşamasında"


Maske üretiminin yanında hijyenik tulum üretiminden bahseden Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meral Bendi, "Okulumuzda virüs salgınından sonra bakanlığımızın talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde Bakanımız Ziya Selçuk'un yönlendirmesiyle okulumuzda bu üretim çalışmalarına başladık. Maske ve hijyenik tulum yapıyoruz. Tulum üretimlerimiz şu anda prototip aşamasında günlük üretim kapasitemizin hesaplamaları devam ediyor. Özel bir kumaştan üretimi yapıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan tüm personeller olarak buradayız. Böyle bir mücadelenin içerisinde olmak bize enerji veriyor. İnşallah iyi sonuçlarla çıkarız" dedi. - İSTANBUL

Anadolu Lisesi, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:36 Kaynak: İHA

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