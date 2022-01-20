BU LİSEDE TUĞLA ÖRMESİNİ DE, UÇAK BAKIMINI DA ÖĞRETİYORLAR - Son Dakika

BURSA Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (HMTAL), 7 farklı alanda eğitim veriyor. Öğrenciler, iş garantisi olan, İnşaat Teknolojisi Alanı, Harita Tapu Kadastro Alanı, Uçak Bakım Alanı ile Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı altında eğitim veren, İş Makinaları Bakım Onarım Dalına yoğun talep gösteriyor.

Öğrencilerine 7 farklı alanda eğitim şansı sunan HMTAL'de, Bursa'daki meslek liseleri arasında sadece bu okulda eğitim verilen 4 farklı alan bulunuyor. Okul müdürü Oktay Güllü, 'Harita alanımız ilimizde tek. Dolayısıyla sektörde haritacılık, inşaat ve belediyelerin çeşitli birimlerinde çok talep gören bir bölümümüz. Burada, kız öğrenci sayımız diğer alanlara göre daha fazla. Uçak Teknolojisi Alanımız da, bir yıl hazırlık olarak yabancı dil eğitimi görülüyor. Bu öğrencilerimiz 5 yıl okuyorlar. Bu alanımıza il dışından yoğun talep var. Türkiye'de uçak alanında yabancı dil hazırlık sınıfı olan iki okuldan biriyiz. İnşaat Teknolojisi Alanımız güçlü. İşbirliği ve protokoller açısından en çok faaliyet gösteren alanlarımızdan biri. İş Makineleri Dalı da Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanı altında özel bir dal. Burası da Bursa'da tek ve sanayinin, sektörün şu anda en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi" diye konuştu.

'ÜRETİMLE ÖĞRETİMİ AYNI ANDA GÖTÜRÜYORUZ'

Öğrencilerin iş garantili eğitim gördüklerini söyleyen Oktay Güllü şunları kaydetti:

'Bakanlığımızın bu yıl ki stratejik hedeflerinden biri okullarımızda döner sermaye ve sektörle buluşma. Bu çalışmalar da okulumuzda yapılıyor. Şu an tüm alanlarımızda döner sermaye çalışmalarımız gerek devletimizin verdiği sipariş, gerek özel sektörden aldığımız siparişlerle devam ediyor. Biz artık okulumuz için şu mottoyu kullanıyoruz. Öğreten okuldan üreten okula, yani üretimle öğretimi aynı anda götürüyoruz. Güçlü bir Türkiye için, güçlü mesleki eğitim artık şart. Öğrencilerimiz burada mesleki eğitimi alıyorlar, son sınıfta da işletmelerle onları buluşturuyoruz. Bursa piyasası da mesleki eğitime çok önem veriyor. Mesleği ile ilgilenen, mesleğini devam ettirmek isteyenlere, sektörle yaptığımız işbirlikleri ve protokoller sayesinde iş imkanı buluyoruz. Şu an bu trend gittikçe de artıyor.'

'KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE DE KANAT TAKTIK'

Meslek liselerine olan ilginin gün geçtikçe arttığını belirten Güllü, okulun son yıllarda kız öğrencilerin de öncelikli tercihi haline geldiğini söyledi. Güllü, 'Kız öğrenci sayımız çok azdı. Ama yaptığımız protokoller ve projeler ile kız öğrencilerimiz, hiç gitmeyeceklerini düşündüğümüz bölümlere bile geldi. İnşaat Alanı, Motorlu Araç Teknolojileri Alanına da kız öğrencilerimiz geldi. Bunları da mezun edip, sektöre göndermiş olduk. Onlara da bir kanat taktık. Uçacakları alana kendileri karar verecekler' ifadelerini kullandı.

KIZ ÖĞRENCİLER DE ARTIK BU BÖLÜMLERİ TERCİH EDİYOR

İnşaat Teknolojisi Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Medine Ceren Selen, 'Sınıfımızda 14 erkek içinde bir tek ben varım. Bu bölümü seçtiğimde, çevremdekiler 'bir kızın inşaat bölümünde ne işi var' dedi. Bir kız öğrencinin de inşaat bölümünde okuyabileceğini ve çalışabileceğini göstermek istedim? dedi. LGS puanıyla öğrenci alan Uçak Bakım Alanı öğrencilerinden Beyza Nur Güner ise 'Puanım normal bir Anadolu Lisesi'ne yetmesine rağmen bu bölümü tercih ettim. Sınıfımda 28 erkek içinde tek kız öğrenciyim. Uçaklar ilgi alanım, bu sektörün önünün de açık olduğunu düşünüyorum. Uçak bakım teknisyeni ya da uçak mühendisi olmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Harita Tapu Kadastro Alanı 12'nci sınıf öğrencisi Zeliha Nur Koska, hem okulda hem de sahada eğitim aldığını söyleyerek, 'Lisede alt yapı aldığımız için, üniversiteye gittiğimizde diğer arkadaşlarımıza göre daha donanımlı bilgilere sahip oluyoruz' diye konuştu.