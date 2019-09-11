Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI

Lokantadan genel görüntüler

Mutfakta yemek pişirilmesi

Yemek servisi detayları

Ziyaretçilerin yemek yemesi

Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajı Batı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor. Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Gunung Putri'da bulunduğu sokağın da adını taşıyan Ciangsana Yemek Lokantası, balık, yumurta ve tavuk gibi yemekleri için ihtiyaç sahibi insanlardan herhangi bir ücret talep etmiyor.