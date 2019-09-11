Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI
1 saat önce
Lokantadan genel görüntüler Mutfakta yemek pişirilmesi Yemek servisi detayları Ziyaretçilerin yemek yemesi Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajı Batı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:33 Kaynak: AA
Lokantadan genel görüntüler
Mutfakta yemek pişirilmesi
Yemek servisi detayları
Ziyaretçilerin yemek yemesi
Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajı Batı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor. Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Gunung Putri'da bulunduğu sokağın da adını taşıyan Ciangsana Yemek Lokantası, balık, yumurta ve tavuk gibi yemekleri için ihtiyaç sahibi insanlardan herhangi bir ücret talep etmiyor.
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