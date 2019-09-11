Son Dakika Haberleri: Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI
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Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI

1 saat önce

Lokantadan genel görüntüler Mutfakta yemek pişirilmesi Yemek servisi detayları Ziyaretçilerin yemek yemesi Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajı Batı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor.

Lokantadan genel görüntüler

Mutfakta yemek pişirilmesi

Yemek servisi detayları

Ziyaretçilerin yemek yemesi

Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajı Batı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor. Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Gunung Putri'da bulunduğu sokağın da adını taşıyan Ciangsana Yemek Lokantası, balık, yumurta ve tavuk gibi yemekleri için ihtiyaç sahibi insanlardan herhangi bir ücret talep etmiyor.

Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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