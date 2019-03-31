Bu Lüks Hayat Milyoner Vin Diesel'e Ait
1 saat önce
Bugün sizlere Hollywood'un en meşhur ve aynı zamanda en güçlü aktörlerinden olan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncu Vin Diesel'in akılalmaz hayatından bahsedeceğiz.
Bugün sizlere Hollywood
'un en meşhur ve aynı zamanda en güçlü aktörlerinden olan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncu Vin Diesel
'in akılalmaz hayatından bahsedeceğiz. İşte bir senede milyonlarca dolar kazanan oyuncu hakkında daha önce hiç duymadıklarınız.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:07 Kaynak: Youtube
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