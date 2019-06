Vedat Alyaz: "Bu maçı almamız gerekiyor"

Bugün Wangen kentinde yapılacak olan halka açık tartıda rakibiyle ilk kez göz göze gelecek olan Arslan, ekibiyle maçın oynanacağı salona giderek incelemelerde bulundu. Karşılaşmaya her zamanki gibi çok iyi hazırlandığını belirten Fırat Arslan , "Ben rakibin gücüne bakmaksızın her karşılaşmaya aynı hazırlanırım. Bu karşılaşmaya da yine günde üç dört güçlü boksör ile sparring dövüşleri yaparak hazırlandım. Ayrıca güç ve kondisyon antrenörlerim de büyük emekler vererek beni formumda tutmak için özel programlar uyguladılar. Hedefim bu maçı alarak, ülkeme bir zafer daha yaşatmaktır. Sonbahara doğru Göppingen kentinde büyük bir gala düzenleyeceğiz, ardından gelecek yılın başında büyük bir federasyonda dünya şampiyonluk maçına çıkarak dünyada gelmiş geçmiş tüm rekorları kırarak, ülkemizin adını tarihe altın harflerle yazdırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Türk boskörün basın danışmanı Vedat Alyaz ise bu karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimiz iki dünya şampiyonunu devirmiş bir isim. Universum Boxing'in dünya şampiyonlarından Hugo Hernan Garay ve Almanların dünya şampiyonu Jürgen Brhmer'i yenmiş olan tehlikeli bir isim. Şu an için dünyada bir numarayız bu maçı kazanırsak dünya şampiyonluk hakkımızı saklı tutacağız. Kaybetmemiz durumunda tüm planlarımız alt üst olabilir. O yüzden bu karşılaşma bizim için çok önemli. Tüm Wangen ve Bodensee bölgesindeki vatandaşlarımızı bu karşılaşmaya gelerek sporcumuzu desteklemelerini bekliyoruz. Aynı gece ağır sıkletteki gururumuz Erkan Teper de ringe çıkacak. İki sporcumuz da güçlü rakiplere karşı yumruk sallayacaklar. Bu tarihi mücadeleler nefesleri keserek, soluksuz izlenecektir eminim" şeklinde konuştu.