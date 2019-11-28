Bu maçın kaybedeni deprem

ING Basketbol Süper Ligi 9. Hafta müsabakasında Bahçeşehir Koleji, evinde Anadolu Efes'i ağırladı. İlk yarısı oldukça çekişmeli geçen mücadeleden, üçüncü çeyrekte vites artıran Anadolu Efes 93-67 galip ayrıldı. Ancak geceden akıllarda kalan oynanan basketbol değil, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün deprem farkındalığı için gerçekleştirdiği etkinlikler oldu. Nitekim, genç bir kulüp olmasına karşın kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahçeşehir Koleji bu maçla beraber uzun vadeli bir projeye başladı.



Tribünde fener şov



BİRLEŞMİŞ Milletler'in belirlediği '17 Küresel Kalkınma Amacı'nın 11. maddesi olan 'sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları' doğrultusunda Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan UNITAR'a bağlı CIFAL İstanbul'la ortak çalışmalara başlayan Bahçeşehir Koleji SK, Efes maçı öncesinde ve sırasında yaptığı farklı etkinliklerle izleyicileri deprem konusunda bilinçlendirmeyi hedefledi. Takımlar sahaya çıkarken tribündeki izleyiciler, Bahçeşehir Koleji SK'nın sponsoru HDI Sigorta'nın kendilerine deprem çantalarına koymaları için hediye ettiği el fenerlerini yakarak etkileyici bir görsel şölene imza attı.



Slogan: Sallanmadan hazırlanalım



TAKIMIN giyim sponsoru Playoff Tekstil AŞ, bu maça özel olarak hazırlanan 'Deprem Üçgeni' tişörtlerini salona gelen tüm taraftarlara dağıtarak katkıda bulundu. Isınma bölümüne, projenin etiketi olan #SallanmadanHazırlanalım sloganının bulunduğu pankartla çıkan Bahçeşehir Koleji sporcuları, maç önü sere monisinde ise farkındalık yaratmak amacıyla rakiplerine deprem çantası armağan etti. Deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiğini hatırlayan hem de güzel bir basketbol akşamının tadını çıkaran öğrenciler, yine kulüp sponsoru Staedtler'in organize ettiği boyama etkinliğiyle keyifli dakikalar yaşadı.



