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"Topuklu kramponlar" özel çocuklar için sahaya çıktı - Son Dakika

"Topuklu kramponlar" özel çocuklar için sahaya çıktı

15.12.2021 14:28
"Topuklu kramponlar" özel çocuklar için sahaya çıktı

Bursa'da gazeteci, avukat, mühendis, emlakçı gibi farklı sektörlerde çalışan bir grup kadın, Hüma Hatun Anaokulunda eğitim gören özel çocuklar yararına Yıldırım Belediyesi personeli kadınlarla halı saha maçında karşılaştı.

Bursa'da gazeteci, avukat, mühendis, emlakçı gibi farklı sektörlerde çalışan bir grup kadın, Hüma Hatun Anaokulunda eğitim gören özel çocuklar yararına Yıldırım Belediyesi personeli kadınlarla halı saha maçında karşılaştı.

Bir grup çalışan kadının kurduğu "Topuklu Kramponlar" ile Yıldırım Belediyesi ekibi "Yıldırım Gücü" takımlarının karşılaşması, kırmızı kart yerine pembe kart gösterilmesi, hakemin saha dışına çıkarılması, elle müdahalede oyuna devam edilmesi, oyun devam ederken futbolcu kadınların ayna çıkarıp ruj sürmeleri gibi tiyatral gösterilerle süslendi.

Özel çocuklara yardım ve kadın dayanışması amacıyla düzenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Müsabakası" organizasyonunu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Topuklu Kramponlar kurucusu gazeteci Semra Teke, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, 5. kez sahaya çıktıklarını ve tüm maçların sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Daha önce kanserli bir anneye yardım, Bursa Ampute Spor Kulübünün tanıtımı, Orhaneli ilçesinde kurulacak engelli atölyelerine destek, Rüveyde Dörtçelik Engelli İş Eğitim Okulu yararına maç yaptıklarını aktaran Teke, şunları kaydetti:

"Son olarak yine 4-8 yaş aralığında özel çocuklarımız için sahaya çıktık. Eğitici oyun materyalleri sponsoru olan ve harika bir kadın takımı çıkaran Yıldırım Belediyesi ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bizler de kendi bütçelerimizden ayırdığımızla çocuklar için keyif alacakları oyuncaklar satın aldık. Tüm materyal ve oyuncakları okul müdürüne teslim ettik. Kadınların birbirinin kurdu değil dostu, destekçisi olmasını çok önemsiyorum. Kadınların önü açılırsa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını göstermek için bu maçları yapıyoruz."

Toplumsal farkındalık oluşturan bir projede yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Yılmaz da müsabakada özel çocuklar için ter akıtan ve centilmence yarışan her iki takımı kutladı.

Organizasyon, Yılmaz'ın takımlara madalya ve kupa vermesiyle sona erdi.

Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı

milli eğitim bakanlığı, Yıldırım Belediyesi, Hisarcık, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Topuklu kramponlar' özel çocuklar için sahaya çıktı - Son Dakika


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