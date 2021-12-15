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Bu maçın kaybedeni yok - Son Dakika

Bu maçın kaybedeni yok

15.12.2021 15:44
Bu maçın kaybedeni yok

Yıldırım Belediyesi ve Topuklu Kramponlar Platformu tarafından Hüma Hatun Anaokulu Küçük Yaş Grubu Özel Çocuklar yararına organize edilen kadınlar futbol müsabakasında dayanışma kazandı.

Yıldırım Belediyesi ve Topuklu Kramponlar Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Topuklu Kramponlar ve Yıldırım Gücü karşı karşıya geldi. Rekabetten ziyade dostluğun öne çıktığı müsabakaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Toplumsal farkındalık oluşturan bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Bugün de Topuklu Kramponlar Platformu ile birlikte Hüma Hatun Anaokulu küçük yaş grubu 'özel çocuklar'ımızın yararına Topuklu Kramponlar Futbol Müsabakası'nı organize ettik. Ben müsabakada evlatlarımız için ter akıtan ve centilmence yarışan her iki takımımızı da tebrik ediyorum" dedi. Müsabaka, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın her iki takıma da madalya ve kupa vermesiyle sona erdi.

Bu maçın kaybedeni yok

Orhaneli Belediye Başkanı, milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bu maçın kaybedeni yok - Son Dakika


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