Bu maçların kaybedeni yok

14. ATSO Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunları'nda futbol müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. Ön eleme turunda yapılan iki maçın ardından galip gelen takımlar, mağlup olan takımlara madalya takarak sporun dostluk anlamına geldiğini hatırlattı.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ATSO Spor Oyunları'nda futbol müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. Ön eleme turunda Afyonkarahisar PTT İşletme ve Dağıtım A.Ş.- Botaş Nehir Tekstil ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Özkanlar Ağaç Ürünleri takımları karşı karşıya geldi.



7'şer kişilik takımlarla, 25'er dakikalık iki devre usulü oynanan maçlarda PTT ve AFSÜ, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maç sonunda, sporda eşine az rastlanan bir dostluk ve centilmenlik örneği sergilendi. PTT ve AFSÜ, galip geldikleri Botaş Nehir Tekstil ve Özkanlar Ağaç Ürünleri takımlarının oyuncularına madalya taktı. - AFYONKARAHİSAR