A Milli Takım'ın Vodofone Park'ta Karadağ'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bu maçta kaleyi Altay'a kaptıran Uğurcan Çakır, 90+7. dakikada yenen golün ardından beklenmedik bir harekete imza attı.
Fanatik'in haberine göre; Mücadelenin son anlarında frikikten gelen gol sonrası Uğurcan Çakır, takımı beklemeden soyunma odası yerine direkt otobüsüne gitti. Uğurcan yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekledi.
Son Dakika › Spor › Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti - Son Dakika Spor