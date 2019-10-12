Son Dakika Haberleri: 'Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum'
Son Dakika Spor 'Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum'

'Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum'

1 saat önce

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum', System.String[]

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 
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