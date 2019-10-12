'Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum'
1 saat önce
Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26
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