Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı - Son Dakika

Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı

17.05.2021 13:36
Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı, System.String[]

BB Erzurumspor 1 yıl aranın ardından Süper Lig'de tutunamayarak küme düştü.

BB Erzurumspor 1 yıl aranın ardından Süper Lig'de tutunamayarak küme düştü. Dadaşların geçtiğimiz yıl transfer ettiği 9 futbolcu sözleşmelerindeki 'takım küme düşerse serbest kalır' maddesi gereği serbest kaldı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen sadece 2 futbolcu takımda kaldı.

Süper Lig'e son 3 sezonda 2 kez çıkıp tekrar 1. Lig'e düşen BB Erzurumspor'da futbolcuların büyük çoğunluğuyla yollar ayrılıyor. 2 yıllık sözleşmeleri bulunan Arvydas Novikovas, Petrus Boumal ve Adolphe Teikeu ile yollar ayrılırken geçtiğimiz sezon transfer edilen ve sözleşmelerinde 'takım küme düşerse serbest kalır' maddesi bulunan Jakub Szumski, Elba Rashani, Johanna Omolo, Léo Schwechlen, Zakarya Bergdich ve Brahim Darri serbest kaldı. Kaleci Göktuğ Bakırbaş ve stoper Gökhan Kardeş'le ise yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

Öte yandan sezon başı takıma katılan Mitchell Donald, Arturo Mina, Fabien Farnolle, Armando Sadiku, Aatif Chahechouhe, Mostapha El Kabir, Yaw Ackah ve Manuel da Costa ise yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri feshedilen futbolcular olmuştu.

GÖZLER EMRAH BAŞSAN'DA

Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Emrah Başsan ile sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Başsan'ın yeni sezon için Erzurumspor'da kalması için büyük çaba sarf ediliyor. Başsan bu sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 41 maçta takımına 9 gol 9 asistlik katkı sağladı.

(Sefa Tetik/İHA)

Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı
Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Emrah Başsan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu madde Erzurumspor'un başına bela oldu sadece 2 futbolcusu kaldı - Son Dakika Spor


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