Bu mağara yaz kış 0 derece - Son Dakika

ERZURUM'un Tortum ilçesinde bulunan yaz-kış sıcaklığın hep 0 derece olarak ölçüldüğü Soğukluk Mağarası, yaz aylarında soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

Pehlivanlı Mahallesi'ndeki Soğukluk Mağarası ilçe merkezine 44 kilometre mesafede bulunuyor. Yaklaşık 1600 metre rakımdaki küçük mağaranın yaz-kış sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklığın hep 0 derece olarak ölçüldüğü mağara, yaz aylarında soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Yaz aylarında 30 derece ve üzerine çıkan sıcak havaya rağmen mağaradaki hava insanı üşütüyor. Evlerinde buzdolabı olmasına rağmen mahalleli, başta su olmak üzere günlük tükettikleri sebze ve meyvelerini Soğukluk Mağarası'nda saklıyor.