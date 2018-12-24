Son Dakika Haberleri: Bu Mağaza Yüzleri Güldürüyor

Bu Mağaza Yüzleri Güldürüyor

2 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanması için hayata geçirilen 'Sevgi Mağazası' yüzleri güldürüyor.

Bu Mağaza Yüzleri Güldürüyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz faydalanması için hayata geçirilen 'Sevgi Mağazası' yüzleri güldürüyor.

İhtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafeti hiçbir ücret ödemeden alabildiği Osmangazi Belediyesi Sevgi Mağazası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08: 00-17: 00 saatleri arasında hizmet veren Sevgi Mağazası'na gelen vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan 2018 yılında 5 binden fazla vatandaş faydalandı.

Sevgi Mağazası'nın örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayırsever vatandaşlarımız kullanabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarını Sevgi Mağazası'na bağışlıyor. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza bu mağazamızdan ücretsiz olarak giyim ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde insanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma duygularının pekişmesine yardımcı oluyoruz. Mağazamızdan her yaştan vatandaşımız istifade edebiliyor" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Başkanı, Sakatlığı Nedeniyle Sezonu Kapatan Onazi'ye Moral Verdi Çaykur Rizespor, Jach ve Traore ile Yollarını Ayırıyor

FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım İsmi Galatasaray'la Anılan Ribery, Sezon Sonunda Bayern Münih'ten Ayrılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:13:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Mağaza Yüzleri Güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]