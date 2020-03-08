Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor - Son Dakika

Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor

6 saat önce

Kocaeli'nin Başisklele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan mağazada kadınlar, ürettiği el emeği ürünlerini satacak.

Bu mağazada ev hanımlarının ürettiği 'el emeği' ürünleri satılıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Başisklele ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan mağazada kadınlar, ürettiği el emeği ürünlerini satacak.


Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılan bir mağazada kadınlar ürettikleri ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayabilecek. Başiskele Belediyesi tarafından kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri amacı ile hayata geçirilen proje kapsamında ilçede bulunan bir alışveriş merkezinde kadınlar için bir mağaza açıldı. "Kadın El Emeği Mağazası" isminin verildiği mağazada ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, hediyeler satılmaya başlandı. Belediye personellerinin görevli olarak çalıştığı mağazaya 100'den fazla kadın ürünlerinin satılması için başvuruda bulundu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği mağazanın Dünya Kadınlar Günü'ne yapılan açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başikele Beldiye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.


"Beni çok heyecanlandıran bir proje"


Mağazanın açılış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerden birinin daha bugün açılışını yapıyoruz. Bizler kadını ve gençliği hayatın merkezinde, olması gereken yerde değerlendireceğimizi ve her türlü emeğin karşılığını görmesi için gece gündüz çalışacağımızın taahhüdünü vermiştik. Bugün açılışını yapacağımız mağazada kadınlarımızın emeklerini taçlandırmış olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber konuşmaya başladığımda beni çok heyecanlandıran bir proje. Düşündüğümüz gibi kadınlarımız da çok yoğun ilgi gösterdi" dedi.


"Çok değerli bir proje"


Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, projenin önemine dikkat çekerek, "Medeniyetimizde anne bambaşka bir yerde. Cennet annelerimizin ayağının altında. Ana dil, ana toprak diyoruz. Her şeyin merkezine anayı oturtturan medeniyetimizde annelerimiz bizim için bambaşkadır. Böyle bir günde belediye başkanımızı kutlamak istiyorum. Çok değerli bir proje. Biz de benzer projeler yürütüyoruz. Bu hizmet yarışını hep birlikte sürdüreceğiz. Kadınlarımızın emeğine hep birlikte katkı sağlayacak bütün projeleri desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kandıra'da başlattığımız tıbbi aromatik bitkilerle ilgili projemizde de kadınlarımıza öncülük verdik" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile mağaza açıldı. Protokol üyeleri satışa sunulan ürünleri inceleyerek kadınlara karanfil dağıttı. Ürettikleri el emeği ürünleri mağazada raflarda yer alan kadınlar ise projenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. - KOCAELİ

Dünya Kadınlar Günü, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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