Bu mağazada para geçmiyor - Son Dakika

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6 saat önce

Alaplı Karşıyaka Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği ve Alaplı Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile ilçedeki ihtiyaç sahibi ve ailelere yönelik Yardım Mağazası açıldı.

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Alaplı Karşıyaka Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği ve Alaplı Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile ilçedeki ihtiyaç sahibi ve ailelere yönelik Yardım Mağazası açıldı.


Alaplı'da bir süre önce kurulan Karşıyaka Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Alaplı'nın en etkili sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına hızlı başladı. Dernek Kurucu Başkanı Fatih Yılmaz; Alaplı Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile açtıkları Yardım Mağazası ile ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları için kampanya başlattıklarını bu yönde kendilerine yoğun desteğin olduğunu söyledi. Alaplı Karşıyaka Muhtarlığında açtıkları Yardım Mağazasından ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştıracaklarını belirten Yılmaz, Muhtar Ömer Demirhan'ın da kendisine büyük destek verdiğini söyledi.


Alaplı'nın en büyük en etkili sivil toplum kuruluşu olmak için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, "Dernek olarak açtığımız Yardım Mağazasında değerli Karşıyakalılar ve konfeksiyoncu esnaflarımız ve iş adamlarımızın desteği ile giyilmemiş kullanılmamış çocuk-bayan eşya elbise çocuk ayakkabı, botları toplamaya devam ediyoruz. Bizlere destek olan başta muhtarımız Ömer Demirhan, Karşıyaka mahallesi sakinlerine, esnaflarımıza ve iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar" dedi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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