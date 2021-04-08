Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı - Son Dakika

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Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı

SAMSUN - Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vaka rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Türkiye korona lideri Samsun'da korona virüs vakaları hızla tırmanmaya devam ederken vaka olmayan bazı mahallerinde ise Covid-19 vakaları çıkmaya başladı. Korona sürecinde Bafra ilçesinde bulunan 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi bazı tedbirleri alsa da virüsle tanıştı. Özellikle dışarıdan fazla misafir kabul etmeyerek ve her gün camiden anons ile korona virüs uyarısı yaparak tedbir alan mahallede 1 Nisan'da 2 kişi, 2 Nisan'da da 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.