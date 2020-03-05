Bu mahalle 4 yıldır kayıyor - Son Dakika
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Bu mahalle 4 yıldır kayıyor

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir mahalle, henüz kesinleşmeyen bir sebepten dolayı kaymaya başladı.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir mahalle, henüz kesinleşmeyen bir sebepten dolayı kaymaya başladı. Mahallede yaklaşık 25 ev ve besihane ile birlikte caminin duvar ve kolanlarında kaymadan dolayı derin çatlaklar oluştu. Mahalle sakinleri bir çözüm bulunmasını isterken, evlerindeki çatlaktan dolayı korku içinde yaşadıklarını söyledi.


İlginç olay, Çivril ilçesi Osmanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yaklaşık 4 yıldır bölgede kayma olduğunu söyledi. Mahalledeki birçok evin duvarları başta olmak üzere kolonları ve zeminlerinde gözle görülür şekilde derin çatlaklar oluştu. Ev ve besihanelerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar yıkılma ve çökme tehlikesine karşın tedirgin olduklarını ve bu yüzden evlerinde gönül rahatlılığı ile oturamadıklarını ifade etti.


"Camimizde gönül rahatlılığı ile ibadet yapamıyoruz"


Mahalle sakinlerinden Selahattin Akbaş, köydeki evlerde büyük çatlaklar oluştuğunu ve foseptik çukurlarının taştığını söyledi. Akbaş, "Camimizde gönül rahatlılığı ile ibadet yapamıyoruz. İbadet ederken her an kayma ya da heyelan olabilir diye korkuyoruz. Heyelandan dolayı ortaya çıkan suya karşın önlem alınmasını istiyoruz. Su sürekli sokaklarda akıyor bundan dolayı da evlerimizde çatlaklar oluştu" dedi.


"Zemin yavaş yavaş aşağı doğru kayıyor"


Bir başka mahalle sakini Mustafa Özaslan, kaymadan dolayı sadece evlerin değil sokakların da zarar gördüğünü ifade ederek, "Evler bizim tepemize yıkılacak. Su çıktı evler çatladı ve sokaklardaki parke taşları patladı. Zemin yavaş yavaş aşağı doğru kayıyor. Evlerinin duvarları patlayanlar alçı ile kapattı o evlerin altından su çıkıyor. Benim tarlam eskiden telefon direğine kadar sürülürdü şimdi 2-3 metre aşağıdan sürmeye başladık" diye konuştu.


"Evimizde tedirginiz"


Evinde derin çatlaklar oluşan mahalle sakinleri kadınlarda olaya bir çözüm bulunmasını ve göçme tehlikesinden dolayı evlerin rahat olmadıklarını dile getirdiler. Evlerinin banyo ve tuvaletlerinde fayansların zarar gördüklerini dile getiren kadınlar, evlerinin diğer odalarında doluşan büyük çatlakların kendilerini sürekli tedirgin ettiğini vurguladılar.


Mahallede kayma başladıktan sonra bölgede birkaç noktadan su aktığını söyleyen mahalle sakinleri kaymanın bu yüzden olduğunu iddia ederken, kurumların başlattığı inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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