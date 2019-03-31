Bu Mahalle Sandığa 23 Seçmenle Gidiyor
28 dakika önce
Bu mahalle sandığa 23 seçmenle gidiyor Kıroğlu Mahallesi'nde yeni muhtar adayıSAMSUN - Türkiye'nin en küçük mahallesi olan Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde 23 seçmen sandık başına gitti.
Bu mahalle sandığa 23 seçmenle gidiyor
Kıroğlu Mahallesi'nde yeni muhtar adayı
SAMSUN - Türkiye
'nin en küçük mahallesi olan Samsun
'un Havza
ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde 23 seçmen sandık başına gitti.
3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Kıroğlu(85), bu seçimlerde aday olmadı. 23 seçmenin bulunduğu mahallede yeni aday Hamit Aytekinoldu. Eski cami lojmanında oy kullanan mahalle sakinleri yeni seçilecek muhtara başarılar diledi. Mahallede kış aylarında düşen nüfus yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle artıyor.
Mahallede 23 seçmenin bulunduğunu belirten muhtar adayı Hamit Aytekin, "2-3 seçmenimiz gelemeyecek. Diğerleri oylarını kullanacak. Bizim mahallemizde aday yarışı yok. Önceki muhtarımız Mahmut Demiral amcamız muhtarlığı bırakacağını ifade etmişti. Mahallede de beni tercih ettiler. 'Olur musun' dediler. Biz de aday olduk. Kışın 8-10 hane oluyor ama yazın kalabalık oluyor. Nasip olursa mahallemize güzel hizmetler yapacağız" dedi.
7-8 hane kaldıklarını belirten Zeliha Özdemir
, yeni muhtara adayına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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