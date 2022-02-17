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Bu mahallede kadın-erkek sayısı eşit - Son Dakika

Bu mahallede kadın-erkek sayısı eşit

17.02.2022 10:24
Bu mahallede kadın-erkek sayısı eşit

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Şeh Mahallesi'nde kadın ve erkeklein sayısının 316 olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Şeh Mahallesi'nde kadın ve erkeklein sayısının 316 olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kastamonu'nun 19 ilçesinde 173 mahalle içinde Tosya ilçesi arasında buluan Şeh Mahallesi'nde yaşayan kadın sayısının 316, erkek sayısının da 316 olması dikkat çekti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemiz'de kadınlar her zaman eşlerine destek veriyor. Erkeklerimiz de kadınların kıymetini biliyor. Şeh Mahallesi'nde nüfus verilerinde de buna paralel olarak kadın ve erkekler eşit çıktı. Mahallemiz kadın ve erkek eşitliği konusunda her zaman duyarlı olmuştur. İlçemiz 23 mahalle bulunmakta ve de bunlardan biri olan Şeh Mahallesi'nin nüfusunun eşit olması, ilçemiz genelinde sosyal yaşantıda kadın ve erkek eşitliğini teyit eder nitelikte. İlçemizde kadınlara her zaman değer verilir, kadınlar ön planda tutulur. Kadın ve erkek nüfusumuzun eşit olması bizi mutlu etti" dedi.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu mahallede kadın-erkek sayısı eşit - Son Dakika


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