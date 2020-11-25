Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor - Son Dakika

Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor

25.11.2020 09:07
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor, System.String[]

MANİSA'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD'de olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD'de olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf eden kadınlar, günlük yevmiyeleri ile ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 1500 rakımlık, 120 haneli kırsal Çanakçı Mahallesi'nde, 25 kadının dokuduğu halılar çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Sabahın erken saatlerinde, mahallede bulunan halı dokuma atölyesinde bir araya gelen kadınlar, dokuma tezgahlarının başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor. Özellikle kış aylarında zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınların, çeşitli figürlerle işledikleri halılar, başta ABD olmak üzere yurt dışına gönderiliyor. Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan 25 kadın, günlük 35 lira kazanç elde ederek, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, "Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz" diye konuştu. Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya, "Köyümüzde kış aylarında halı dokunmaktadır. Yevmiyeler 35-40 lira arası değişiyor. Ucuz ama kırsalda olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok. Anne, kız kardeş ve kızlarımız halı dokuyorlar. Bir halı 15-20 gün arasında bitiyor. 25 kadın dokuyor. Evlere de ekonomik anlamda katkısı oluyor" diye konuştu.

Halı ticareti yapan Metin Sönmez de, "Burada dokunan halıların tamamı başta ABD'de olmak üzere yurt dışına gidiyor. 25 kadın burada yılda 2 bin metre halı dokuyorlar" dedi.


Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor
Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakçı, Manisa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu mahallede kadınların dokuduğu halılar, ABD'ye ihraç ediliyor - Son Dakika


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