Bu mahallede korona virüs vakası yok - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bu mahallede korona virüs vakası yok - Son Dakika

Bu mahallede korona virüs vakası yok

29 dakika önce

Bu mahallede korona virüs vakası yok Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs vakalarına Türkiye'de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor.

Bu mahallede korona virüs vakası yok

MALATYA - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs vakalarına Türkiye'de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor. Ancak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde virüs vakası yok.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nin Muhtarı Ali Aslan, mahallerinde yeni tip korona virüs vakası görülmediğini söyledi. Muhtar Ali Aslan, "Dünyayı etkisi altına alan korana virüs vakalarına Türkiye'de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor. Ama Dilek Mahallemizde korana virüs vakası yoktur. Mahallemizde vatandaşlar yasaklara uyuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarıya çıkmıyor. Bazı vatandaşlarımız bahçelerine giderek ilaçlama yapıyor Mahallemizde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ediyorum. Yollarımız yıkadılar yakın bir zamanda ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı maske ve eldiven dağıtımı yapacaklar. Bir veya iki gün içinde mahallemize gelir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dilek Mahallesi'nde market işleten Raif Bayraklı, "Dilek Mahallemizde korana virüs nedeniyle iş yerimizde tedbirlerimiz alıyoruz. Market önüne şerit çektim. Hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için dikkat ediyoruz. Müşterinden aldığımız parayı içeride dezenfekte ediyorum. Sonra müşteriye veriyoruz. Bozuk paraya kolonyayı sıkıyorum sonra veriyorum. Müşterilerimiz içeriye girmiyor sosyal mesafeyi koruyoruz. Vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Dilek Mahallesi sakinleri dışarıya fazla çıkmıyor ve yasağa uyuyor. Dışarıya çıkan vatandaşımız hemen alışverişini yapıyor sonra evine gidiyor. Şu ana kadar korana virüs vakası mahallemizde yok şükürler olsun" dedi.

"Müşterilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak için sosyal mesafeye dikkat ediyoruz"

Fırıncı esnafı Selami Sürücü de iş yerine "korona virüs önlemleri nedeniyle içeriye girmek yasaktır" yazısı astıklarını belirterek, "Maske ile çalışıyoruz. Müşterilerimize camdan sosyal mesafeyi koruyarak ekmek satışı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı bir şeklinde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olunca ekmek satışlarımız artıyor. Aracımız ile ekmek siparişi alıyoruz ve ekmelerini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Maske ve eldiven takıyoruz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz " diye konuştu.

Bu mahallede korona virüs vakası yok

Yeşilyurt, Malatya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:46 Kaynak: İHA

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