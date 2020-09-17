Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor - Son Dakika

Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor

Bursa'da dik yokuşlarıyla meşhur mahallede oturan vatandaşlar, evlerine gidip gelirken bütün kilolarından kurtuluyor.

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Bursa'da dik yokuşlarıyla meşhur mahallede oturan vatandaşlar, evlerine gidip gelirken bütün kilolarından kurtuluyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi, Uludağ'ın eteklerine kurulmuş tarihi bir semt. Genellikle tek katlı müstakil evlerin bulunduğu mahallenin sokakları o kadar yokuş ki, 20 bin nüfusun yaşadığı mahallede neredeyse kilolu vatandaşa rastlamak mümkün değil. Araçların çıkmakta zorluk çektiği mahallede vatandaşlar evlerine duvar gibi merdivenleri çıkarak gidiyor. Sarp bayırlar yüzünden mahalleli hiç kilo almıyor. Gencinden yaşlısına herkes evlerine gidip gelirken günlük sporlarını yapıyor. Bu sayede mahalleli sağlıklı bir hayat sürüyor.

Şehir merkezine 2 kilo mesafedeki mahallede yaşayanlar her gün kilometrelerce yokuş çıkarak formlarını koruyor. Spor yapma ihtiyacı duymayan mahalleli, evlerine gidip gelirken her gün düzenli spor yapmış oluyor.

Dik sokaklara giren araçların mahsur kaldığı ve kaza yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. Mollafenari sakinleri, "Mahallemizin geçmişi çok eski. Sokaklarımız hep bayır. Her gün inip çıkarken büyük efor sarf ediyoruz. Bu sayede spor yapmamıza gerek kalmıyor. Evden şehir merkezine inip çıkarken kan ter içinde kalıyoruz. Mahallede kilolu insan yok, herkes tığ gibi. Mahallemizde bulunan rampalar bizi sağlıklı yapıyor. Burada yaşayan yaşlılar bile bu yokuşları inip çıkarak zinde ve sağlıklı kalıyor" dedi.

(Burak Türker/İHA)

Osmangazi, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor - Son Dakika

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