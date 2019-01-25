Bu Mahallenin Altı Su Kaynıyor

Bu mahallenin altı su kaynıyor Kahramanmaraş'ın su zengini mahallesi Kahramanmaraş'ın Dumlupınar Mahallesi, zengin doğal kaynak suları ve çeşmeleri ile öne çıkıyor Yer altından çıkan doğal kaynak suyu mahalledeki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Bu mahallenin altı su kaynıyor

Kahramanmaraş'ın su zengini mahallesi

Kahramanmaraş'ın Dumlupınar Mahallesi, zengin doğal kaynak suları ve çeşmeleri ile öne çıkıyor

Yer altından çıkan doğal kaynak suyu mahalledeki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kimisi halı yıkıyor, kimisi arabasını yıkıyor



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Dumlupınar Mahallesi, yer altından çıkan doğal kaynak suları ile dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın en eski mahallelerinden birisi olan Dumlupınar'da kaynağı tespit edilemeyen yer altı suları 4 farklı bölgedeki çeşmelerden gürül gürül akıyor. Birçok evin bahçesinde de kapalı sistem kaynak suyu bulunan mahalledeki 4 caminin de temizlik işlerinde kaynak suları kullanılıyor. Yetkililer suyun içilemediğini ancak temizlik işlerinde kullanılabileceğini ifade etti. Suyun bina ve evlere vurmaması için farklı noktalarda 4 adet çeşme haline getirilerek mahallelinin hizmetine sunulduğu diğer bölgelerde ise yağmur suyu hatlarına deşarj edildiği, park bahçelerin sulama işlerinde de kullanıldığı öğrenildi. Eski bir mahalle olması nedeniyle bölgede yapılacak çalışmaların yapılara zarar verme ihtimali göz önüne alınarak suyun kaynağının tespiti için bir çalışma yapılamıyor.

Yer altından çıkan doğal kaynak suyu mahalledeki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Kimisi halı yıkıyor, kimisi arabasını yıkıyor. Mahalledeki çocuklar ise özellikle yaz ayında serinlemek için kullanıyor.

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Serdar Şavkılı, "Şehrimizin en eski mahallelerinden birisidir burası. 4 adet çeşmemiz bulunuyor. Bunların hepsi doğal, Allah tarafından çıkan bir su. Büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla 60-80 yıllık bir mazisi var" dedi.

"Mahallemizin altı su kaynıyor" diyen Serdar Şavkılı, "Kahramanmaraş'ın genelinde su var ancak mahallemizde daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Mahalledeki insanlarımız halısını yıkıyor, yün yıkayanlar oluyor. Belediye buradaki çeşmeleri onardı ve suyu toparlayarak bu şekle getirdi. Burayı çok amaçlı kullanıyoruz. Arabasını yıkayan dahi var. Kaynak suyu yani bu. Hava eksi derecede olsa dahi kullanılabiliyor. Bu suların arklara değil de doğal parklara akmasını sağlayabilirsek daha güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemize okulumuz yapılıyor. Orada şelale olarak değerlendirilebilir. Mahallede suyumuz bol" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Remzi Gözükara ise çeşmenin 60 ile 80 yıl arasında bir mazisi olduğunu belirterek, "Burada gelinlik kızlarımız yünlerini yıkar. Evlerimizdeki halılarımızı yıkarız. Biz çocukken burada çimiyorduk. Arkadaşlarımızla kendi aramızda, suya girerdik. Burası eskiden daha kötü şekildeydi. 2-3 yıl önce çeşmenin çevresini onararak bu şekilde toparlandı. Araba yıkanıyor evlerde kullanılıyor. Bu bedava sonuçta, yazında kışında aynı şekilde çıkıyor" dedi.

Mahalledeki gençlerden Mehmet Sağır da "Biz burada bu çeşmeden dolayı çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

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