Bu mahallenin kadınları durmaksızın çalışıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 973 kişinin yaşadığı kırsal Mahmutlar Mahallesi, kadınların iş hayatında yer almasıyla dikkati çekiyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar Mahallesi, kadınların iş gücüne katkısıyla öne çıkıyor. Burada yaşayan kadınların bir bölümü evlerde kurulan halı işletmelerinde, bazısı fırınlarda, bazısı ise tarım sektöründe çalışıyor.

Bölgede yoğun olarak yetiştirilen kiraz, elma, kestane, ceviz, tütün ve zeytin gibi tarımsal ürünlerin hasadının yanı sıra mahalledeki fırın ve halı dokuma atölyelerinde çalışan kadınlar, ev ekonomilerine ciddi katkı sağlıyor.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Nurullah Koyunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerindeki kadınların oldukça çalışkan olduğunu, yaklaşık 450 kadından 300'ünün çeşitli işlerde çalıştığını anlattı. Yalnızca 14 ekmek fırınında ve 4 halı atölyesinde 100'e yakın kadının çalıştığını ifade eden Koyunoğlu, "Mahallemizde yaşlı ve hastalar dışında kalan bütün kadınlar çalışıyor. Halı atölyesinin ve fırınların yanında yaz mevsiminde tütün tarlasında, sonbaharda kestane ve ceviz hasadında çalışıyorlar. Kadınlarımız çok çalışkan." dedi.

Kışın halı tezgahının başında yazın tarlada

Ekmek fırınında çalışan Fadime Cambaz, mahalledeki 14 fırında yaklaşık 45 kadının çalıştığını belirterek "Sabaha karşı saat 3-5 arası çalışmaya başlıyoruz. Demirci'deki kadınlar çalışmayı severiz. Genci, yaşlısı kimse boş durmaz burada, bunun için devamlı çalışırız." diye konuştu.

Perihan Balcı da 60 yaşında olduğunu, 12 yaşında halı dokumaya başladığını anlatarak "48 senedir halı dokuyorum. Sabah 08.30 gibi başlayıp akşam 17.00'ye kadar yapabildiğim kadar halı dokuyorum. Kimisinin eli kıvraktır, tez kalkar tezgahın başından, ağır olan geç kalır. Köyümüzün bilhassa kış mevsiminde geçim kaynağı bu." dedi.

Günde yaklaşık 25 bin ilmek attıklarını vurgulayan Balcı, "Bu önümüzdeki halı 500 ilmekten fazla. Günlük buna 50 sıyırdım atıyoruz. Biz bir sıraya 'sıyırdım' deriz. Bizim köyümüzün bütün kadınları halı dokur, genç tayfa daha çok çalışır. 50-60 kişi vardır halı dokuyan." dedi.

Balcı, evde oturmayı sevmediğini aktararak şunları söyledi:

"Kadınlarımız ekmek yapıyor, yazın turşuluk yaparlar, zeytine giderler, para nerede çıksa oraya kadınlarımız gidiyor. Yazın pek halı dokunmaz. Kiraza, elmaya, kestaneye giderler, işimiz çok. Kadınlarımız boş durmayı sevmiyor. Önceden alışmışız ya halı dokumaya, ben halı dokumayınca evde duramıyorum. İlla ki bunu dokuyup geleceğim. Alışmışız işte, alışkanlık var."