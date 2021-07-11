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Bu mahallenin köpekleri tertemiz - Son Dakika

Bu mahallenin köpekleri tertemiz

11.07.2021 00:57
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Eskişehir'de bir muhtar, mahallesindeki çocukların hayvanları daha çok sevmesi ve onlara sarılmak istemeleri nedeniyle çevredeki köpeklerin tedavilerini yaptırıyor, her yıl havanın güzel olduğu bir günde çocuklarla birlikte patili dostlara banyo yaptırıyor.

Eskişehir'de bir muhtar, mahallesindeki çocukların hayvanları daha çok sevmesi ve onlara sarılmak istemeleri nedeniyle çevredeki köpeklerin tedavilerini yaptırıyor, her yıl havanın güzel olduğu bir günde çocuklarla birlikte patili dostlara banyo yaptırıyor.

Tepebaşı bölgesinde yer alan Şeker Mahallesi'nin Muhtarı Canan Arı, mahalle sakinlerinin çocuklarının hayvan sevgisini ve bu hayvanların çocuklara ne kadar iyi geldiğini fark ederek bazı uygulamalar yapmaya başladı. Başta şiddete eğimli çocuklar olmak üzere hayvanların herkese adeta bir terapi gibi geldiğini söyleyen Arı, çevredeki köpeklerin rutin tedavilerini ve kontrollerini yaptırıyor. Çocukların köpekleri sarılarak ve öperek sevmek istediğini gördüklerini belirten muhtar Arı, bu durumdan dolayı hayvanları belli günlerde özel olarak satın aldığı şampuanlarla yıkıyor.

"Doktorlar ailelere 'hayvan sevdirin' diyor"

Konuyla ilgili konuşan Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, daha önce mahallelerinde köylerden ve kentlerden atılan 11 hayvanı besleyip sahiplendirdiklerini söyledi. Hayvanların özellikle mahalledeki çocuklar için bir terapi yöntemi haline geldiğini ve bu durumdan herkesin memnun olduğunu aktaran hayvansever muhtar Arı, "Burada da bazen Şeker Fabrikası'ndan gelen hayvanları seviyor çocuklar. Özellikle şiddet eğimli çocuklarımız olabiliyor, doktorlar ailelere 'hayvan sevdirin' diyor ve bu şekilde gelen mahalle sakinlerimiz de bize müracaatta bulunuyorlar. Birçok alanda hayvanların terapi yöntemiyle çocukları iyileştirme yönüne gittikleri için biz de özellikle çocuklar hayvanlara sarılıp sevdikleri için rutin olarak onları yıkıyoruz, tarıyoruz, aşılarını takip ediyoruz. Bahsettiğim şiddet eğimli çocuğumuz da başlarda hayvanların ayağına basmak, canını yakmak istiyordu, ama iki yıldır annesi buraya getiriyor çocuğu şimdilerde ise hayvanın küçük bir şeyde canı yanar diye kendisi korumacı olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar hayvanlara gönül rahatlığıyla sarılabiliyor, sevebiliyorlar"

Mahalle sakini çocukların hayvanları çok sevdiği için onlara sarıldıklarını dile getiren muhtar Canan Arı, bu yüzden rutin olarak belli günlerde köpekleri yıkadıklarını belirtti. Çocukların gönül rahatlığıyla köpeklere sarılarak sevebileceklerini aktaran Arı, "Genelde temiz bizimkiler. Gördüğünüz gibi bugün de yıkama günleriydi, yıkadık. Çocuklarla baş başa bırakacağız. Yıkandılar, temizler böylece insanların da içi rahat oluyor. Gönül rahatlığıyla çocuklar sarılabiliyor, sevebiliyorlar. Başka mahallelerden de geliyor çocuklar. 'Pati' ve 'Dodo' isimli köpeklerimizi duyuyorlar, görüyorlar, geliyorlar. Ben ayrıca tekvando antrenörüyüm, çocuklara da aynı merhamet duygusunu veriyoruz. Bizim öğrencilerimiz de aynı şekilde. Korkan velilerimiz vardı onlar da korkularını yendiler Pati ve Dodo sayesinde. Artık özlüyorlar, bizi arıyorlar. Ders olmayan günlerde bile 'özledik, sevmeye geliyoruz' deyip çocukları da alıp geliyorlar" diye konuştu.

"Her gün onlara sarılıp seviyorum, onlar çok güzel kokuyorlar"

Mahallede yaşayan çocuklar, hayvanları ne kadar sevdiklerini ve onlarla vakit geçirmek için sık sık muhtarın yanına geldiklerini anlattı. Hayvanlara saygı duyduğunu söyleyen Ecrin, "Ben hayvanları seviyorum, onlara saygı duyuyorum. Onlar da bizim gibi canlı. O yüzden her gün onlara sarılıp seviyorum. Onlar çok güzel kokuyorlar" dedi.

Bir başka hayvansever çocuk Mustafa ise, "Ben köpekleri çok seviyorum. Ama ben en çok Pati ve Dodo'yu seviyorum, çünkü onlar çok güzel kokuyor. Onların da canı var. Ben bir kere Pati'yi öpmüştüm. Her gün, bazen akşamları da geliyorum onları sevmeye" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Muhtar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu mahallenin köpekleri tertemiz - Son Dakika


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