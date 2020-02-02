Bu mahalleyi domuzlar bastı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bu mahalleyi domuzlar bastı - Son Dakika

Bu mahalleyi domuzlar bastı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ni domuz sürüsü bastı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ni domuz sürüsü bastı. Mahallede terör estiren domuzların bir markete girmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 5 bin kişinin yaşadığı mahalleyi biranda domuz sürüsü bastı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar sağa sola koştururken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir domuz koşar adımlarla mahalleden geçerek uzaklaştı. Başka bir görüntüde ise sürü halindeki domuzların aynı mahalledeki bir markete girdiği görüldü. Ellerine süpürge alan vatandaşların domuzları marketten çıkartmaya çalışması da kameralara yansıdı. Sağa sola koşuşturan ve çıkmaz sokağa giren sürüden bazıları iki evin arasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından ayağına ip bağlanan domuzlar çıkartıldı. Vatandaşlar tarafından domuzların bazıları da etkisiz hale getirildi. Daha sonra sürü ortadan kayboldu.


Market sahibi Okan Kural, "Biz içerideyken biranda domuz sürüsü geldi. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride kaldılar. Domuz sürülerini bir vatandaş eline aldığı çubukla kovalayarak dışarıya çıkarttı. İlk kez böyle bir olaya şahit olduk. Ortalık biranda panik oldu. Marketimi talan ettiler" dedi. - BURSA

Kurşunlu, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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