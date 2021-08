Özel eğitim meslek okulu öğrencileri velileri ile birlikte mantı sıktı, saç kesimi yaptı - Son Dakika

Özel eğitim meslek okulu öğrencileri velileri ile birlikte mantı sıktı, saç kesimi yaptı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, telafi eğitimlerinde velileri ve öğretmenleri ile birlikte atölyelerinde hem mantı sıktılar hem de saç kesimi yaptılar.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, telafi eğitimlerinde öğrenci, veli ve okul bütünlüğü çalışmaları kapsamında velileri ile birlikte telafi eğitimlerine katıldı. Eğitimde yiyecek içecek atölyesinde bulunan öğrenciler hamur açıp mantı sıkarken, güzellik ve saç bakım bölümü öğrencileri de velilerinin saçlarını yıkadı, arkadaşlarını tıraş etti.

Telafi eğitimlerinde velilerle ilgili çalışmaları sonucunda böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Osman Morsünbül, "Biz sene boyu devamlı yaptığımız etkinliklerle tanınan bir okuluz. Sene içerisinde çok fazla etkinlik yapıyoruz. Bugünkü etkinliğimiz de telafi eğitimi ile ilgili etkinliğimiz oldu. Velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, yiyecek içecek atölyemizde mantı sıkımı, güzellik ve saç bakım atölyemizde de saç bakımı ve kuaförlük etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin önemi ise veli, öğrenci ve okul kaynaşmasının telafi eğitimi ile sağlamaktan geliyor. Bunu da sağladığımıza inanıyoruz, velilerimiz sağ olsunlar geldiler. Öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte etkinliğimize katılıyorlar. Şu anda çok güzel vakit geçiriyoruz hep beraber. Burada yaptığımız ürünlerimizi 24-25 Ağustos'ta Ankara'da Genç Dostu Şehirler Projesi kapsamında sergileyeceğiz. Orada yiyecek içecek atölyemiz, el sanatları atölyemiz canlı performans yapacak ve bu zamana kadar atölyemizde ürettiğimiz malzemelerin sergisini düzenleyeceğiz. Oraya da ayrıca bu hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Okul velilerinden Serpil Cehan da, "Çocuğum bana her ihtiyaç duyduğunda ona yardım ederim ama bu telafi eğitiminde burada yaptığı her işte çocuğum ve hocalarımızla gurur duyuyorum. Çok güzel işler yaptılar. Evde de kendilerini geliştirdiler okulda da. Telafi eğitiminde her şey çok güzel oldu. En azından günleri boş geçmemiş oldu. Vakitleri güzel ve dolu dolu geçti" ifadelerini kullandı.

Velilerin her zaman özverili bir şekilde kendilerine destek olduklarını belirten Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Mehtap Sare Dursun ise, "Pandemi döneminde hepimiz evlere kapandık malumunuz çocuklar da aynı şekilde. Engelli bireyler oldukları için, velilerimiz de öğrencilerimiz de dışarıda zor koşullarla karşılaşıyor iş bulma anlamında. Velilerimiz de özverili bir şekilde bize destek oluyorlar. İş birliği içerisinde bir program yapalım dedik. Bugün de velilerimize bir jest olsun diye saçlarını yapmak istedik hem de öğrencilerin mesleki anlamda ne kadar geliştiklerini görmelerini istedik. Böyle bir etkinlik düzenlemek istedik bu sebepten" dedi.

Güzellik ve Saç Bakım Öğrencisi Gizem Yıldırım da, "Burada öğretmenlerimiz eşliğinde eğitim alıyoruz. Saç kesimlerini yapıyoruz arkadaşlarımızın. Saç yıkıyoruz, yeri geliyor arkadaşlarımızı tıraş ediyoruz ve kesimleri öğreniyoruz. Bu bölümü seçmemdeki amaç da bu işte bir iş yeri açmak ve yapmak istiyorum mesleğimi ileride. Bu amacım doğrultusunda kendimi geliştirmek için buradayım. Burada mutluyum, öğretmenlerim ve arkadaşlarımla hem öğreniyorum hem de eğleniyorum" ifadelerine yer verdi.