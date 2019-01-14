Bu Mantıklı Değil, Bu Hızlı Tren Sürücü ve Ray Olmadan Çalışıyor
1 saat önce
Bu Mantıklı Değil, Bu Hızlı Tren Sürücü ve Ray Olmadan Çalışıyor.
Bu Mantıklı Değil, Bu Hızlı Tren Sürücü ve Ray Olmadan Çalışıyor
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:03 Kaynak: Youtube
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