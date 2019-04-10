Bu Manzara Alpler'den Değil Tunceli'den

Bu manzara Alpler'den değil Tunceli'den Tunceli'de 3 bin rakımlı dağa tırmanan dağcılar, zirveden tur kayağı yaparak inişin keyfini çıkardıTUNCELİ - Alpler'i andıran Tunceli'nin Ovacık ilçesi sınırlarındaki 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'na tırmanan dağcılar, zirveden tur kayağı yaparak...

Bu manzara Alpler'den değil Tunceli'den

Tunceli'de 3 bin rakımlı dağa tırmanan dağcılar, zirveden tur kayağı yaparak inişin keyfini çıkardı



TUNCELİ - Alpler'i andıran Tunceli'nin Ovacık ilçesi sınırlarındaki 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'na tırmanan dağcılar, zirveden tur kayağı yaparak inişin keyfini çıkardı.

Tuncelili dağcı ve doğa rehberi İsmail Ateş'in organizesinde dağcılar, Ovacık İlçesi sınırlarında yer alan 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. 7 kişilik dağcı grubu yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle 6 saatte zirveye ulaşmayı başardı. Zirveye çıkan dağcılar Alpler'i andıran manzarayı izleyerek bir süre dinlendi ardından da inişe geçti. İnişe geçen dağcılardan bazıları tur kayağı yaptı, diğerleri de normal iniş gerçekleştirdi.

Doğanın muhteşemliğinden son derece etkilendiklerini belirten dağcılardan İsmail Ateş, "Burası muhteşem bir doğaya sahip. Muhteşem bir dağ. Çok zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 saatte zirve yaptık. Yer yer 3 metreyi aşan kar vardı. Yine de huzur vericiydi"ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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