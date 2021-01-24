Bu market arabaları mikropları öldürüyor - Son Dakika

Bu market arabaları mikropları öldürüyor

24.01.2021 10:11

Bu market arabaları mikropları öldürüyor Bursalı firmanın geliştirdiği antimikrobiyal alaşım uygulandığı her üründe 2 saat içinde tüm mikropları öldürüyor Bursa'da antimikrobiyal özelliği ile en çok dokunulan yüzeylerdeki mikrobikleri yüzde 99,9 oranında yok eden ürün geliştirildi.

Bu market arabaları mikropları öldürüyor

Bursalı firmanın geliştirdiği antimikrobiyal alaşım uygulandığı her üründe 2 saat içinde tüm mikropları öldürüyor

BURSA - Bursa'da antimikrobiyal özelliği ile en çok dokunulan yüzeylerdeki mikrobikleri yüzde 99,9 oranında yok eden ürün geliştirildi. İlk olarak market arabalarının tutacaklarına uygulanan alaşım, sağlık tesisleri, hastaneler, market ve mağazalar, oteller, okullar, özel ve kamu kuruluşları, toplu ulaşım araçları gibi çeşitli alanlarında kullanılabilecek.

Korona virüs salgını ile birlikte firmalar hijyenik ürünlerle ilgili araştırmalarını ve çalışmalarını arttırdı. Bursa'da ÜÇGE firması, ilk önce market arabalarının tutacaklarına uyguladığı, mikrobikleri yüzde 99,9 oranında yok eden alaşım geliştirdi. Paslanmaz çelik, gümüş ve diğer madenlerden yapılan ürünlerin üzerinde mikropların daha uzun süre yaşayabildiği, bu üründe ise 2 saat içinde neredeyse tüm mikrobiklerin yok olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Firma, iCu markası adı altında ilk olarak market arabalarının tutacaklarında kullandığı bu özel ürünü, ilerleyen süreçte perakende sektörü için yoğun temas noktası olan sipariş toplama arabaları sapları, giyinme kabinleri kolları, kapı kolları, mobilya aksesuarları, merdiven korkulukları gibi insanların elleri ile temas ettiği birçok üründe kullanmayı planlıyor.

ÜÇGE Pazarlama Satış Yönetmeni Murat Kurtçu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süreciyle birlikte hijyen alanında da yeni alternatif arayışları ve yönelimler arttı. Bizde bu sorumluluk bilinci ile toplum sağlığına yönelik projelere odaklandık. Firmamız tarafından yenilikçi bir anlayış ile geliştirilmiş hijyenik ürün markası iCu'yu ortaya çıkardık. İnsanlar bu markayı gördükleri her alana güvenle dokunabilecekler" dedi.

Markanın ürettiği ürünlerin içerisindeki özel alaşım ile güvenli temas noktaları sağlandığını vurgulayan Kurtçu, "Genellikle sağlık tesisleri, hastaneler, market ve mağazalar, oteller, okullar, özel ve kamu kuruluşları, toplu ulaşım araçları gibi sirkülasyonun ve ortak temasın yoğun olduğu alanlarda dokunarak kolayca yayılan birçok virüs, bakteri ve mikroba maruz kalıyoruz. Yoğun şekilde kimyasal dezenfektan kullanımına yöneliyor ya da bir şekilde temas etmek zorunda kalıyoruz. iCu markalı ürünlerimizde kullanılan özel alaşım, insan teması ile üzerinde oluşan en tehlikeli mikrobikleri bile temas itibariyle geçen her dakika, artan oranda hemen öldürmeye başlıyor ve 2 saat içinde yüzde 99,9 oranında öldürerek yok edilmesine destek oluyor. Bu ürünler ABD Çevre Koruma Ajansı standartlarında olan antimikrobiyal metaller sınıfından alaşımlar kullanılarak imal edilmektedir. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi laboratuvarlarında ürünlerimiz test edilerek tescillendi" diye konuştu.

Yapılan anket çalışmalarında insanların marketlerde en çok tedirgin eden temas noktasının alışveriş arabaları olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Kurtçu, "Bundan yola çıkarak ilk olarak market arabalarının tutacaklarından yola çıktık. Bu ürünün yanı sıra perakende sektörü için ürün çeşitliliğimiz yoğun temas noktası olan sipariş toplama arabaları sapları, giyinme kabinleri kolları gibi ürünleri de kapsıyor. Hem toplum sağlığı hem de güvenli ve hijyenik bir alışveriş deneyimi açısından bizlere ve sektör markalarına büyük sorumluluk düşüyor. Bu kapsamda görüştüğümüz müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gören ürünlerimizi, alışveriş mağazalarında yakın bir zamanda görmeye ve deneyimlemeye başlayacağız. iCu ürünlerimizi, müşterilerimize; üretim esnekliği, ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Bu geliştirdiğimiz marka ile firmalar hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlıklarını korumuş olacak" dedi.

Bu market arabaları mikropları öldürüyor
Bu market arabaları mikropları öldürüyor
Bu market arabaları mikropları öldürüyor
Bu market arabaları mikropları öldürüyor

hastaneler, Market, Bursa, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu market arabaları mikropları öldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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