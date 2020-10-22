Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru - Son Dakika

Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru

22.10.2020 10:17

Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru Anüsü farklı yerde doğan 4 aylık bebek, ameliyatla normal yerine alınarak sağlığına kavuştu Kader ve Cemil Sezer çiftinin 6 yıllık tüp bebek tedavisi sonucunda dünyaya gelen bebekleri Masal Tuana Sezer, anüsü yerinde olmadan doğdu.

Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru

Anüsü farklı yerde doğan 4 aylık bebek, ameliyatla normal yerine alınarak sağlığına kavuştu

SAMSUN - Kader ve Cemil Sezer çiftinin 6 yıllık tüp bebek tedavisi sonucunda dünyaya gelen bebekleri Masal Tuana Sezer, anüsü yerinde olmadan doğdu. Doç. Dr. Mithat Günaydın, gerçekleştirdiği ameliyatla anüsü olması gerektiği yere getirerek bebeği sağlığına kavuşturdu.

Bebeğin anneannesi Türkan Demirci'nin bebeğin anüs bölgesinde bir farklılık hissetmesi üzerine çeşitli doktorlara başvuran Kader ve Cemil Sezer çifti, şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'ın yapmış olduğu ameliyatla buldu. Doğumdan sonraki aylarda bebekte kaka ve gaz problemleri ortaya çıkmaya başlayınca çift doktor doktor gezmeye başladı. Netice alamayan çift, sonrasında bebeğin ameliyat olması gerektiğini öğrendi. Gittikleri hastanelerde önerilen ameliyat yöntemlerinden dolayı gözü korkan çift, en sonunda Doç. Dr. Mithat Günaydın'a başvurdu. Minik Masal tek ameliyat ile sağlığına kavuştu.

"Ben kendim elimle müdahale ederek kakasını yaptırıyordum"

Doğduktan sonra yeni doğan muayenesi olduğunu fakat o zaman anüs bölgesinde bir sıkıntı olduğunun fark edilmediğini söyleyen anne Kader Sezer, "Doğumdan sonra gaz problemi yaşamaya başladık. Başka bir hastaneye gittik ve orada doktorlara gösterdik. Orada doktorlar bebeğimin alt muayenesini yapmıştı ama popo ile ilgili bir şey söylemedi. 'Bebek 2 ayını tamamladığı için kaka yapmayı öğrenmeye başladı. Gaz sıkıntıları olabilir' dediler. Bu süreçte kaka yapamama durumu devam etmeye başladı. Ben kendim elimle müdahale ederek yaptırıyordum. Sonrasında annem bezini alırken 'kızım bir tuhaflık var' dedi. 'Ben kaç tane çocuk büyüttüm ve hiç böyle bir popo deliği görmedim' dedi. Delik çok küçüktü ve kenarlarında kaslar yoktu. Başka bir doktora gittim ve o doktor da normal muayenesini yaptı ve bezi kapatıyordu. 'Hocam poposunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum, kaka yapmakta zorluk yaşıyoruz' dedim. Hoca bu sefer tekrar bezini açtı, baktı. O zaman poposunda bir sıkıntı olduğunu fark etti" dedi.

Çocuklarının birkaç gün üst üste kaka yapamamaya başlamasıyla birlikte doktor arayışı içine girdiklerini ifade eden Kader Sezer, "Sorduk soruşturduk, Mithat hocamızı önerdiler. Mithat hocamız bize ameliyat önerdi. Tek doktorla kalmak istemedik, sonuçta anne-babayız. İçimiz rahat etsin diye birkaç doktora daha gösterdik. Herkes ameliyat olması gerektiğini önerdi. Bazı yerler birkaç tane ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bağırsağın dışarı alınabileceğini (kolostomi), sonra anüs yapılıp tekrar bağırsağın içeri alınabileceğini söylediler. Bu süreçte bir anne olarak çok korktum. Mithat hocamız da tek seans ameliyatla kurtarabileceğini ve kendine güvendiğini söyledi. Çok şükür tek ameliyatla kurtulduk" diye konuştu.

Bebeğin anüs bölgesinde bir gariplik olduğunu fark eden anneanne Türkan Demirci ise, "Doktora gitmesi gerektiğini ben söyledim. 4 tane çocuk büyüttüm. Büyüttüğüm çocukların arasında hiç böyle bir popo görmedim. Sonrasında doktora getirdik. Çok şükür şu an sağlığı iyi" şeklinde konuştu.

"Anüsünü normal yerine indirdik"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Hastamızın kaka yapmakta zorlanma ve bir türlü teşhis konulamama durumu vardı. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemelerde ve anneannenin dikkatli takibinde anüsünün yerinde olmadığı, vajinasına doğru ön yerleşimde olduğu tespit edildi. Bu bir tür aslında 'anal atrezi'dir. Makatın tıkalı olmasıdır. Kızlarda özellikle dışarı doğru fistül olur. Bu ameliyat kolostomi açılarak daha sonra alt tarafın ameliyatı yapılarak, sonra da kolostomi kapatılarak üç seansta yapılacağı gibi tek seansta da yapılabilir. Tecrübe gerektiren bir ameliyattır. Bu nedenle ben tek seansta yapmayı göze aldım. Anüsünü, stimülatör dediğimiz aletle tespit ettiğimiz yere indirdik. Bu tür hastaların, özellikle kız çocuklarının alt tarafını kaka gelse dahi ayrıntılı değerlendirmesinin çocuk cerrahları, çocuk doktorları tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durum fark edilmezse kaka yapamadığı ve zorlandığı için vajinaya ve kalın bağırsağa baskı olacağından buralarda genişleme olur. Buraların delinmesi, patlaması söz konusu olabilir. Bu muayenenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuk doktoru arkadaşlar genital muayeneyi dikkatli bir şekilde yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru
Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru
Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru
Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru

Cemil Sezer, Çocuk, Tuana, Bebek, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu 'Masal'ın kahramanı doktoru - Son Dakika

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