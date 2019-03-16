Son Dakika Haberleri: Bu Mazeretçiler Gidecek Hizmetkarlar Gelecek"

Bu Mazeretçiler Gidecek Hizmetkarlar Gelecek"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Tüm çiftçiyi kapsayacak projemiz 1 Nisan'dan itibaren hayata geçecek.

Bu Mazeretçiler Gidecek Hizmetkarlar Gelecek
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Tüm çiftçiyi kapsayacak projemiz 1 Nisan'dan itibaren hayata geçecek. Her ilçedeki kooperatifle ne üretiliyorsa sahip çıkacağız." dedi.

Menderes ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Zeybekci, İzmir'in sorunlarının her geçen gün arttığını, bir zamanlar Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisi olan kentin üçüncü sıraya gerilediğini, önlem alınamazsa bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

Zeybekci, Tunç Soyer'i Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiğini belirterek, "CHP adayı demeye kalbim varmıyor, siyasete saygımdan dolayı. Bu ülkenin CHP'ye ihtiyacı var. Güçlü bir Türkiye'nin iki kanatlı uçabilmesi için milli bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun adayı diyorum." dedi.

Terör örgütüyle anılan partinin yöneticilerinin "Kürdistan'da kazanacak İzmir'de kaybettireceğiz." açıklamalarını hatırlatan Zeybekci, "Kimse unutmasın, Türk Kürt kardeşim kıyamete kadar kardeşçe bu vatanda yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Tunç Soyer'in Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde, belediyenin satılacak 1 metrekare yerinin kalmadığını belirtti.

İzmir'de 6 ay içinde mahallelerin yollarında tek çukur kalmayacağını kaydeden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Utanç meselesi olan çöpten kenti kurtarıp dünyanın en modern tesislerini hayata geçireceğiz, çöpten enerji üreteceğiz. ya o çöp orada olmaz, ya da başkan o koltukta. Otopark sorununu çözeceğiz. 2019 yılı sonuna kadar Menderes'te doğalgaz gitmeyen yer kalmayacak. 28 kavşağın her biri 100 günde bitecek. Bu mazeretçiler gidecek hizmetkarlar gelecek."

Zeybekci, daha sonra Tekeli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İzmir'in tarım ürünlerinde Türkiye'de ikinci, süt üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bunları marka yapabildik mi ' Dünyaya tanıtabildik mi ' İhracat yapabildik mi ' Çiftçinin yanında olabildik mi ' Sembolik bir şeyler yapıldı ama tüm çiftçiyi kapsayacak projemiz 1 Nisan'dan itibaren hayata geçecek. Her ilçedeki kooperatifle ne üretiliyorsa sahip çıkacağız, belediye bünyesinde kurduğumuz şirketle dünyadaki tüketim pazarlarına nasıl istiyorlarsa, İzmir'in malını hazırlayıp vereceğiz. Bunu köylümüzle, kooperatiflerimizle yapacağız."

Zeybekci, su tüketiminde 0-20 ton arası kullanım bedelinde yüzde 50 indirim yapacaklarını, bunu 5 yıl sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Politika
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