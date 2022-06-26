Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi oldu

DÜZCE – Düzce'de adrenalin tutkunları, fırlatıldığında saniyede 120 kilometre hıza ulaştıran 'insan sapanı' mekanizmasıyla heyecan dolu anlar yaşıyor.

Rafting yapmak için Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen vatandaşlar, 'insan sapanı' ismi verilen özel düzenekle adrenalin dolu anlar yaşıyor. Çelik direklerin arasına kurulan platforma güvenle bağlanan vatandaşlar, traktörle geri doğru çekilerek fırlatılıyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe fırlatılan ve saniyede 120 kilometreyi bulan hızla ulaşan vatandaşlar, hem Melen Çayı'nı hem de köyü kuş bakışı görme fırsatı buluyor.

"İlk deneyimimdi ama harikaydı"

Rafting için Düzce'ye gelen Tunay Şahiner, "Rafting için Gölcük'ten Düzce'ye geldik. İnsan sapanını görünce merak ettik, denemek istedik. İlk deneyimimdi ama harikaydı. Biraz tehlikeli olacak diye korkuyordum. Tehlikeli hiçbir yanı yok, tüm önlemleri almışlar. Adrenalin biraz yükseliyor. Kesinlikle diğer kişilere de bunu öneririm. Herkes denemeli" dedi.

"Bir anda gökyüzünde doğru fırlatıyoruz"

İşletmeci Köksal Özyurt, "İnsan sapanı, fırlatma gücü ile çalışan bir mekanizma. Gergin lastikler var. İnsanları traktörle çekiyoruz ve bir anda gökyüzüne doğru fırlatıyoruz. Gayet keyif verici. Saatte 120 kilometreyi bulan bir hıza ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar buraya rafting için geliyor. İnsan sapanını görünce şaşırıyorlar. Böyle bir aktiviteyi görmek insanları mutlu ediyor. Traktöre bağlıyoruz, daha sonra çekip fırlatıyoruz. Hızla gidiyorlar ve heyecanlanıyorlar. Adrenalin depoluyorlar, güzel oluyor. Keyif verici oluyor" diye konuştu.