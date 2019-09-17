Son Dakika Haberleri: "Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır"
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"Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır"

39 dakika önce

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Düzce'de partisinin il teşkilatını ziyaret eden Türkkan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güven'in, PKK'nın sözcülüğüne soyunarak terör propagandası yaptığını belirtti.

"Leyla Güven, parlamentoda aldığı maaşı hak etmeyen, Türkiye'nin altını oyan terörist örgüte destek veren, teröristlere gerilla diyerek küstahça tavır sergileyen biri." diyen Türkkan, şunları kaydetti:

"Bu milletvekilinin dokunulmazlığının kalkması yolunda basın bültenimiz ve basın açıklamamız olmuştu. Bu konuda iktidar partisine de çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu şahıs ile ilgili hazırlanan fezlekeyi Meclis'e getirin. Biz de dokunulmazlığını kaldıralım. Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır. Bu memleketin kursağından çıkan vergilerle maaş alan bir milletvekili dağdaki teröriste sahip çıkmamalı. Buna cüret edilememeli."

Türkkan, açıklamanın ardından 17-18 Temmuz'da Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen toprak kayması ve sel felaketinden etkilenen Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, konuşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır

Milletvekili, Leyla Güven, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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