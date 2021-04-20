Bu merkez girişimcilerin umudu oldu - Son Dakika

Bu merkez girişimcilerin umudu oldu

20.04.2021 11:31
Bu merkez girişimcilerin umudu oldu, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, henüz şirketleşmemiş veya şirketini kuramamış girişimcilere, mentorluk desteği, ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlamasının yanında, onları yatırımcılarla tanıştırarak ve işlerini kurmaları,...

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, henüz şirketleşmemiş veya şirketini kuramamış girişimcilere, mentorluk desteği, ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlamasının yanında, onları yatırımcılarla tanıştırarak ve işlerini kurmaları, büyütmeleri için önemli destek veriyor.

Mersin Üniversitesi tarafından özellikle genç girişimcilere yardımcı olmak ve Mersin'i çekim merkezi haline getirmek amacıyla 2018 yılında kurulan Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi (Girişim Limanı), gerçekleştirdiği faaliyetler ile girişimcilerin önünü açıyor. Yaptıkları faaliyetler ve gerçekleştirdikleri projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesine katkı sunduklarını belirterek, iş arayandan ziyade iş veren genç kuşağın yetiştirilmesine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

"Adeta bir kuluçka merkezi"

Merkezi, bir kuluçka merkezi olarak tanımlayan Hıdıroğlu, henüz şirketleşmemiş veya şirketini kuramamış girişimcilerin, merkezde hem ofis olarak kullanabilecekleri hem de üniversitesinin referans olacağı bir alana sahip olabileceklerini söyledi. Merkezin girişimcilere mentorluk desteği, ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlayan, onları yatırımcı tanıştıran ve işlerini kurmaları, büyütmeleri için destek veren bir yapı olduğunu da anımsatan Hıdıroğlu, "Kişiler girişimi kurduktan sonra referans oluyoruz. İlk 1, 2 senenin sonunda bizim başa başnoktası dediğimiz yatırım maliyetlerini karşıladığı, kara geçmeye başladıktan sonra yüzde 5'lik bir gelirine ortak olma durumumuz oluyor. Kuluçka merkezlerinin yapısı bu şekilde. İstanbul'daki gibi yerlerde daha fazla bir gelire ortak oluyorlar. Biz burada Mersin'de biraz daha düşük tutuyoruz" dedi.

"Çalışma ortamı için yeterli donanıma sahip"

Hıdıroğlu ayrıca, merkezde girişimlerin yatırımcılarla bir araya gelmelerinde, fikirlerini sunmaları sağlanmasına, iş geliştirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, strateji, yönetim ve network geliştirme konularında girişimci adaylarına ve öğrencilere önderlik edildiğini de dile getirdi. Hıdıroğlu, "Merkezde girişimciler ihtiyaçları ve iş fikri doğrultusunda kendilerine saatlik periyotlarda özel tahsis edilen, yeterli donanıma sahip uygulama alanlarında fikirlerini ve projelerini ticarileştirmek üzere prototip üretebilmektedir. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi verilen eğitim ve hizmetlerden ise ücretsiz olarak faydalanabilmekte ve yeni takım arkadaşları bulabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Girişimciler için yol haritası çiziliyor"

Girişimcilerin prototiplerini geliştirdikten sonra yatırımcılarla buluşabildiği, şirketini kurup büyütmek için ihtiyaç duyulan finansman desteğine ulaşabileceği ortamların da sağlandığı merkezde, iş fikirlerinin faydalı eğitim ve tecrübeli mentorlerin desteği ile jüriye sunularak iş modeline çevirme fırsatının da mevcut olduğunu kaydeden Hıdıroğlu, "Merkezimiz, Start-Up Weekend etkinlikleri, Fikir Otobüsü ve Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri gibi etkinlikleri düzenleyerek girişimcilerin mentorlerin ve yatırımcıların bir araya gelmesini sağlamaktadır. Böylece gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta girişimcilikle ilgili aktörlerin bir araya getirilmesiyle sinerji kurularak girişimcilik ekosistemi güçlendirilmektedir. Teknolojik girişimlerin haklarının korunması amacıyla girişimcilere bu aşamada patent ön araştırma ve başvuru desteği de sunulmaktadır. Ayrıca, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinde temel hedef olan fikirlerin ticarileşmesi ve şirketleşme sürecinde, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlardan alınabilecek hibe destekleri konusunda bilgilendirmeler yapılarak girişimciler için yol haritası çizilmektedir. Girişimcilerin talepleri doğrultusunda ise projelerin her aşamasında il genelindeki kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak aracılık edilmektedir" şeklinde konuştu.

"2023 vizyonuna önemli katkı sağlıyor"

Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 vizyonu, "sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgelerden oluşan topyekun kalkınmış bir Türkiye" olarak belirlendiğini de ifade eden Hıdıroğlu, "Bu çerçevede tespit edilmiş olan 4 genel amaç ise, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi; ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulmasıdır. Bu bağlamda da Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 vizyonuna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu vizyon ışığında merkez ile birlikte bölgenin yenilik kapasitesi artmakta, kentte genç girişimcilerin desteklenmesi hususunda gerek ulusal gerekse yerel işbirliği ağları kurulup güçlendirilerek Mersin'in cazibe merkezi haline dönüşmesine katkı sağlanmaktadır" dedi.

"İş fikri olan herkes gelebilir"

Girişimcilere sadece üniversitedeki gençler olarak bakmadıklarını vurgulayan Hıdıroğlu, dışarıdan hatta şehir dışından gelen girişimcilere de destek olduklarını kaydederek, sadece iş fikri ile gelmelerinin yeterli olduğunu ifade etti. Danışmanları ve sektör temsilcilerinin olduğunu bu sayede 53 iş birliği yaptıklarını vurgulayan Hıdıroğlu, şunları söyledi:

"Yeterli olamadığımız noktalarda o paydaşlarımızdan destek alabiliyoruz. Girişimcilik kuluçka merkezleri ile temasımız var. Özellikle ODTÜ girişim merkezi ile ilk protokol imzaladığımız yer. Mersin, Adana arasındaki her yerle, bütün üniversitelerle ayrı ayrı protokollerimiz var. Başka üniversitelerle de var. Ağırlığı İstanbul ve Ankara'ya vermeye çalıştık çünkü orada girişimcilik faaliyetleri daha profesyonel bir şekilde ilerliyor. Dijital gelişim projelerinde yani Start-Up projelerine çok iyi destekler alabiliyoruz oradan." - MERSİN

Bu merkez girişimcilerin umudu oldu
Bu merkez girişimcilerin umudu oldu
Bu merkez girişimcilerin umudu oldu
Bu merkez girişimcilerin umudu oldu

Mersin Üniversitesi, Girişimcilik, Yatırımcı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu merkez girişimcilerin umudu oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı Karın bölgesindeki aort damarının bir futbol topu genişliğine erişen adamı gören doktorlar hayatının şokunu yaşadı         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz         
10:28
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 11:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu merkez girişimcilerin umudu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei