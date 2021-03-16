Bu merkez kadınlara umut oluyor - Son Dakika

Bu merkez kadınlara umut oluyor

Atıl bina onarılarak, kadınlar için beceri merkezine dönüştürüldü

BARTIN - Bartın'da kurulan Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi kadınlara umut oluyor. Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda hizmet veren merkezde eğitim alan kadınlar kooperatifleşerek yöreye özgü ürünler üretip satışını yapmayı hedefliyor.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde atıl durumda olan 2 katlı eski sağlık ocağı binası onarılarak Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezine dönüştürüldü. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenen, Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda hizmet veren merkezde Yöresel Ürünler İşleme Atölyesi, Bilim Sanat Atölyesi, El Sanatları ve Beceri Atölyelerinin yanı sıra çocuk oyun alanları, konferans salonları ve sergi sunum atölyeleri oluşturuldu.

Merkezde ilk kez düzenlenen Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu ile dezavantajlı grupta yer alan 11 kadın kursiyere teorik eğitimler verilmeye başlandı. Teorik eğitimlerin ardından üretim aşamasına geçilen merkezde kadın kursiyerler doğru bilgi ve tekniklerle Bartın yöresinin endemik türleri arasında yer alan "Kiren Marmelatı" üretimini başarı ile gerçekleştirdiler.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Barbaros Al tarafından verilen 2 boyunca devam edecek eğitimlerde kursiyer kadınlara turşu ve benzeri ürünlerin üretimleri de uygulamalı olarak öğretilecek.

Merkezde kurs gören kadınlar 2 ay sürecek uygulamalı kursun ardından kooperatifleşip ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunup aile ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyor.

Merkezin amacının dezavantajlı grupta yer alan kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak olduğunu ifade eden Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Barbaros Al, "Buranın kurulma amacı dezavantajlı grupların eğitilerek ekonomiye kazandırılması. Bu amaç doğrultusunda biz 11 arkadaşımızla yola çıktık ve 6'ncı haftamızı bitirdik. Bunun sonucunda kooperatifleşerek alınan eğitimleri ve üretilen ürünleri katma değer oluşturarak piyasaya sürmek ve ekonomik gelir elde etmeyi amaçladık." dedi.

Kursiyerlerden Halime Ercan kurs sayesinde her şeyi öğrendiklerini ve kooperatifleşerek üretime devam etmek istediklerini belirtip, "Doğa ürünler adı altında kurs açıldığını duyduk geldik. Hocamız bize 1 aydır kurs veriyor. Ders dinliyoruz. Yapacağımız doğal ürünler hakkında bilgileri ediniyoruz. İmalata daha bu hafta geçtik. Önce pekmezler marmelatlar yaptık. Şimdi turşuya başladık. Doğal anlamda her şeyi öğreniyoruz burada. Sürekliliğini, devamlılığını getirmek içinde kooperatif kurulacak. Devletimiz de bizi destekleyecek inşallah. Burada 11 bayanla bu işi devam ettireceğimize inanıyorum ben. Üretime de başlayacağız. Yine de devletimiz destek verirse de satışlarımızı yapmaya başlayıp biraz daha büyüyüp kendi gelirimizi kazanıp ailemize destek olacağız. Kendimize destek olacağız" ifadelerinde bulundu.

Nurhan Saraç isimli kursiyer ise kurs sayesinde bilmedikleri pek çok şeyi öğrendiklerini ifade edip, "Nasıl doğal ürünler yetiştireceğiz, yapabileceğiz bunları gördük. Marmelatlarımızı yaptık. Bundan sonra turşu aşamasına geçtik. Turşularımızı yapmayı öğreneceğiz. Doğal ürünleri nasıl yapabileceğiz, çok bilmediğimiz şeyler varmış onları öğrendik. Devamını da getireceğiz inşallah. Bundan sonra inşallah kooperatifleşme amacındayız. Devletimizin, Valimizin yardımlarıyla inşallah bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.