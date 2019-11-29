Bu merkez, Kartepe'nin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Uzuntarla'da inşa etmeye başladığı kültür merkezinin dış cephe ve tüm iç mahalli işleri başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla'da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkan verecek olan kültür merkezinin kaba inşaatı geçtiğimiz aylarda bitmişti şimdi ise dış cephesi ve iç kısımlarının çalışmaları hızla tamamlanıyor.



Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin tüm iç mahallerinde kaba alçı sıva imalat işleri başladı. Yapının dış cephesinde tuğla kaplama imalatlarına da devam eden Büyükşehir ekipleri, düğün salonu olarak kullanılacak bölümünün havalandırma cihazların ve kanalların montajlarını hızla bitirmek için çalışıyor. Çevre imalatları kapsamında taş duvarların yapımına da başlayacak ekipler, salon içinde tesviye sapı ve diğer mahallerde sap atılması için tesisat alt montajlarını tamamladı.



Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. - KOCAELİ