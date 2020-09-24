Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor 'Covid-19 Çağrı Merkezi' 7 gün 24 saat hizmet veriyor Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, 'Covid-19 Çağrı Merkezi'ni vatandaşların sosyalleşmek için aramamalarını istedi Adana'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde...

Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor

'Covid-19 Çağrı Merkezi' 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, 'Covid-19 Çağrı Merkezi'ni vatandaşların sosyalleşmek için aramamalarını istedi

ADANA - Adana'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren 'Covid-19 Çağrı Merkezi', test sonucu pozitif çıkan vatandaşların ve kendilerinde hastalık şüphesi olduğunu belirten vatandaşların, mobil müdahale ekibiyle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, "Bu çağrı merkezinde de pozitif olan vatandaşların ihtiyaçları için aramalarını bekliyoruz. Vatandaşların, Covid-19 dışı ihtiyaçlar için ve sosyalleşmek, eğlenmek için bizi meşgul etmemesini temenni ederiz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Ülkemizde de dün 72 kişi virüsten vefat ederken, bin 767 kişiye tanı konuldu. Toplamda 308 bin 69 kişi ülkemizde korona virüse yakalanırken 7 bin 711 kişi de hayatını kaybetti.

Korona virüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere her geçen gün vatandaşa faydalı olması için ek hizmetler devreye alınıyor. Bunlardan birisi de 'Covid-19 Çağrı Merkezi'. Birçok ilde kurulan çağrı merkezlerinden biri de Adana'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Merkez, '03224551313' numaralı hattan Covid-19 şüphesi taşıyan vatandaşlara, 5'i doktor toplam 52 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

"Endişe ve taleplere çözüm buluyoruz"

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, kentte açılan merkezle vatandaşlara Covid-19 sürecinde en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını İHA muhabirine anlattı.

Covid-19 ile ilgili tüm sorunlara bu merkezde çözüm bulunduğunu belirten Yeni, "Adana'da korona virüsle ilgili vatandaşlarımızın sorabileceği tüm sorulara cevap veriyoruz. Amacımız pozitif hastalarımız ve temaslılarımızın öncelikli olmakla beraber tüm vatandaşlarımızın korona virüsle ilgili problemlerine çözüm bulmak. Vatandaşlar sıklıkla bizi, verdikleri testin sonucunu öğrenmek için, pozitif olan hastalar süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ne zaman işe döneceklerini öğrenmek için arıyorlar. Temaslı olan kişiler işlerine nasıl devam edip, raporlarını nasıl alacaklarını öğrenmek için arıyorlar. Rapor taleplerini alıyoruz, onun dışında da her soruya cevap veriyoruz. Hastanın hastanedeki işlemleri sırasında ilaçlarını alıp almadıklarını, tekrar hastaneye yatıp yatmamaları gerektiği konusunda endişe ve taleplerine çözüm buluyoruz" diye konuştu.

"Ciddi ihtiyaç ve talepler için aranıyoruz"

Vatandaşın her türlü soruyu sorduğunu belirten Emine Aygül Yeni, "Komik sorulardan ziyade vatandaşlardan ihtiyaç soruları geliyor. İşe gidemediği sürede gündelik işçi olanlar ne yapacaklarını soruyor. Bu tür talepleri de baştan beri gerekli yerlere ileterek çözüm bulunmasını sağladık. Buradan hastanelerimize rapor için, ilaç için ve evde doktorlu ekiplerimize de evde bakım için talep oluşturuyoruz. Komikten ziyade ciddi ihtiyaç ve talepler için aranıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konaklama problemini çözüme kavuşturuyoruz"

Anne ve babanın korona virüs testinin pozitif çıkması durumunda evde eğer çocuk varsa onun bakımının sağlanması için de Covid-19 çağrı merkezinin devreye girdiğini anlatan Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni, "Şu an bu tür bir problemimiz yok ancak geçen Mart-Nisan ayı gibiydi ailenin yakınları yoktu ve olanlar da çocuğa bakmak istememişlerdi. Biz de onları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğümüzün bünyesindeki yurtlarda ağırladık, bakımları orada yapıldı. Şu anda da konaklama sorunu yaşayan ve kurallara uymayan pozitif vatandaşlar için KYK yurtları hizmete girdi. Konaklama problemi olduğunda devletimizin imkanları dahilinde çözüme kavuşturuyoruz."

"Pozitif olan herkesin denetimi yapılıyor"

Evde karantinada olması gereken vatandaşın telefonunu evde bırakıp dışarı çıkma durumuyla da bazı zamanlar karşılaştıklarını vurgulayan Yeni, şunları söyledi:

"Vatandaşın izolasyona uymama durumu söz konusu. Vatandaşın izolasyona uyması konusunda tam anlamıyla bilgilendiriyoruz ve onayını alıyoruz. Filyasyon ekiplerimizin başlattığı işlemleri akabinde aile hekimlerimizin ve arama merkezindeki çalışanlar vatandaşları arıyor. Hem sağlık durumlarını kontrol ediyor hem de izolasyona uyup uymadıkları yönünde bir takım sorular sorarak bunu tespit ediyor. Bunun dışında İlçe Salgın Denetim Merkezi üzerinden vakaların evlerinde olup olmadıkları tespit ediliyor. Evde ziyaret ediliyorlar ve ayrıca ihbarlar değerlendiriliyor. İzolasyona uymayan vatandaşlarımızın takibi bu şekilde yapılıyor. Bunun dışında da kolluk kuvvetlerinin GBT sorgusunda izolasyonu olan kişiler 'Covid-19 takipte' diye çıkıyorlar. Bu uyarısı olup dışarı çıkan kişiler cezalandırılıyor."

"7 gün 24 saat buradayız"

Vatandaşlara gereksiz çağrı yapmamaları konusunda da uyarılarda bulunan Emine Aygül Yeni, "Bütün acil çağrı merkezlerinde en iyi hizmeti sağlamak için sunucuları o hizmetin dışında meşgul etmemek gerekiyor. Tıpkı 112 gibi ihtiyacımız dışında aramamız gerek. Bu çağrı merkezinde de pozitif olan vatandaşların ihtiyaçları için aramalarını bekliyoruz. Covid-19 dışı ihtiyaçlar için ve bizim vatandaşlarımız sosyalleşmeyi sever, sosyalleşmek için, eğlenmek için bizi meşgul etmemesini temenni ederiz. Covid-19 ile ilgili tüm çağrıları yanıtlamak için 7 gün 24 saat buradayız" dedi.

Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Maske takması için uyarılan kadın, hastanenin camlarını aşağı indirdi Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor         
16:07
Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü         
15:51
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu merkez, koronalıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei