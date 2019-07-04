Bu merkezde 'engel' yok

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İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama