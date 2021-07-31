Üye Girişi
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak - Son Dakika

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak

31.07.2021 10:31

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova'da engelliler için önemli proje Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 bin 189 metrekare alana inşa edilen engelli merkezinde, engelli vatandaşlar eğitim alacak, spor yapıp sesli kütüphaneden kitapları dinleyebilecek.

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak

Çayırova'da engelliler için önemli proje

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 bin 189 metrekare alana inşa edilen engelli merkezinde, engelli vatandaşlar eğitim alacak, spor yapıp sesli kütüphaneden kitapları dinleyebilecek. Temel atma töreninde merkezin önemine dikkat çeken Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'daki bütün ailelerimizi engelleri ile hayatın her konumunda aktif olarak hayatlarını sürdürebilecek bir konuma getirene kadar dinlenmek yok dedik" dedi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, temeli atılan ve kısa sürede tamamlanması amaçlanan merkezde, eğitim alacak, spor yapabilecek ve aileleri ile vakit geçirebilecek. Çayırova Belediyesi tarafından 3 bin 189 metrekare alana inşaat edilecek olan Çayırova Engelliler Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Engelli vatandaşlar için eğitim ve etkinlik odalarından, sesli kütüphanelere, atölyelerden spor salonlarına kadar birçok alanın bulunacağı merkezin temel atma töreni Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Projelerimizin hazırlığını tamamladık, teker teker inşaatlarına başlıyoruz"

Açılış programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye projeleri kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "2021 yılını yatırım ve atılım yılı olarak ilan etmiştik. Bu çerçevede Çayırova şantiyeye dönecek dedik. Nisan ayı itibari ile çalışmalarımıza, projelerimize başlayacağız dedik. Hemen hemen her ay bir temel atma töreni ile Rabbim inşallah bu yılı bize bitirmeye nasip eder. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz Şekerpınar'da sağlık ocağı, bilgi evi eksiği vardı. Vatandaşlarımızın talebi üzerine sağlık ocağı ve bilgi evinin temelini attık. 1 ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. Rabbime hamd olsun. Hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Söz verdiğimiz projelerimizin hazırlığını tamamladık, teker teker inşaatlarına başlıyoruz. Şimdi seçim beyannamemizde söz verdiğimiz ve en kıymetli sözlerimizden birisinin bugün temelini atıyoruz. Bizler fiziki engelin değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta anlattık ve birbirimize hatırlattık. Tek bir engelli kardeşimiz bile kendisini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz ederse bunun vebali bu şehrin yöneticileri olarak bizlerin üzerindedir dedik. Bu konuda hepimiz sorumluluk sahibiyiz" dedi.

"Engelli kardeşlerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bu merkezimizde bizler çözümler üreteceğiz"

Temeli atılan merkezle ilgili bilgiler veren Başkan Çiftçi, "Çayırova'daki bütün ailelerimizi engelleri ile hayatın her konumunda aktif olarak hayatlarını sürdürebilecek bir konuma getirene kadar dinlenmek yok dedik. Bu bilinçle bugün Çayırova Engelliler Merkezimizin temelini atıyoruz. Toplam 3 bin 189 metrekare inşaat alanı olan bu merkezde engelli kardeşlerimiz için eğitim ve etkinlik odalarına, sesli kütüphanelerden atölyelere, spor salonlarına kadar birçok alanımız olacak. Söz konusu yatırımın ilçemize kazandırılmasına katkı sunan firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin eğitimleri, kişisel bakımları için uzmanlarımız burada hizmette olacak. Aileleri için de merkezimizde birçok etkinlik gerçekleşecek. Yani engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bu merkezimizde bizler çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

"Engelli kardeşlerimizin de hayatlarını en mutlu şekilde idame ettirmesi lazım"

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, "Geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet şehrimize geldi. Engelliler için çalışmalar yapıyorlardı. Kocaeli Valiliğimiz şehrin engelli haritasını çıkarttı. Her ilçede adrese dayalı olarak bütün engellilerin isimleri, yaşları, engel durumları, aldıkları eğitimler birebir tespit edilmiş durumda. Bu Türkiye'de sadece Kocaeli'de var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de engelli kardeşlerimiz için, engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Çayırova Belediye Başkanımıza bu değerli hizmeti için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda hayata geçmesini diliyorum. Bize düşen de ne varsa emir amade olduğumuzu söylemek istiyorum. Aradaki engelleri kaldırmamız lazım. Engelli kardeşlerimizin de hayatlarını en mutlu şekilde idame ettirmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Engellilerin dışarı çıkma imkanı yoktu"

Törende son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, engelli vatandaşlar için önemli projelere imza atıldığını belirterek, "Engelli kardeşlerimiz çok önemli. Siyasi partiler bizi değişik konularda eleştirirler. Ben milletvekili olmadan önce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevliyken belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da eleştirirdi. Eleştirmek serbest, yeter ki hakaret olmasın. Genelde engelliler ile ilgili biz şöyle bir eleştiri ile karşıya kaldık. 'Ak Parti geldi, engellilerin sayısı arttı' diye bir eleştiri yapıyorlar. AK Parti hükumeti öncesinde sokaklarda engelli göremezdik, parklarda, meydanlarda göremezdik. Engellilerin dışarı çıkma imkanı yoktu. Engellisi olan ailelerin, onu parka götürebilecek gücü yoktu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çok alanda olduğu gibi engelliler içinde birçok hizmet yapıldı. Bugün özellikle, tekerlekli sandalyeye muhtaç olan kardeşlerimiz, sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlıysa oradan, alamıyorsa ilçe belediyelerimiz ya da büyükşehir belediyelerimiz kanalı ile giderebiliyorlar. Bakım ücreti anlamında da devletimiz destek oluyor. Belediyelerimizin de bu anlamda destekleri var. Bu destek ve imkanlar ile birlikte engelli kardeşlerimiz de bizler gibi sokağa çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Temeli atıldı

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri basarak, merkezin temeli için ilk betonu attı. Daha sonra Başkan Çiftçi, Milletvekili Şeker ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, inşaat alanında incelemelerde bulunarak engelli vatandaşlarla fotoğraf çektirdiler.

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak
Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak

AK Parti, Çayırova, Kocaeli, Engelli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 11:39 Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi 11:27 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi 11:19 Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi
Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, 10:39 Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, "Afet Bölgesi" ilan edildi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi 09:52 Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak 09:36 Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı 09:03 Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Geleceği de görüyor! 2016'da, Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu         
11:52
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı         
11:20
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı         
10:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız         
07:26
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
18:40
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 12:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement