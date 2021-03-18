Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
18.03.2021 13:52
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti
EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.
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