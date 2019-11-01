Son Dakika Haberleri: Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor
Son Dakika Spor Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor

Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor

8 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kadınların spor yapmaları amacı ile başlatılan Anne Şehir Projesi kapsamında açılan merkezlerde çocuklar da spor yapıyor.

Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kadınların spor yapmaları amacı ile başlatılan Anne Şehir Projesi kapsamında açılan merkezlerde çocuklar da spor yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi, annelerin yanı sıra çocuklara spor imkanı sağlıyor. İzmit Yıldız Konutları içerisinde bulunan 'Kocaeli Anne Şehir' tesisinde spor yapan anneler kendileri spordayken çocukları da hazırlanan oyun odalarında vakit geçiriyordu. Çocuklarında gelişimi için sporu hayatlarına temelden kazandırmak amacıyla etkinlik düzenleyen 'Kocaeli Anne Şehir' ekibi bu defa onlarla spor yaptı.


Spor salonunda toplanan çocuklar antrenör eşliğinde önce açma germe hareketlerini öğrendi daha sonra müzik eşliğinde kısa bir 'Zumba' çalışması yapan çocukların neşesi görülmeye değerdi. Antrenörlerinin kendilerine öğrettiği hareketleri kusursuzca yapan çocuklar sporu çok sevdiklerini ve aralıklarla devam etmek istediklerini söyledi. - KOCAELİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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